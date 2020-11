Povratak Ronalda s dva gola

Cristiano Ronaldo je povratak na teren nakon što se oporavio od koronavirusa obilježio s dva pogotka u 4-1 (1-1) gostujućoj pobjedi Juventusa protiv Spezije u susretu 6. kola talijanskog nogometnog prvenstva.

Protiv novog prvoligaša Juventus je pvoeo golom Morate (14), no na odmor se otišlo s rezultatom 1-1 nakon što je Pobega (32) pogodio za izjednačenje. Iako je Spezia bolje otvorila nastavak, Juventus je stigao do nove prednosti, Morata je u 59. minuti odličnom okomitom loptom uposlio Ronalda koji je obišao vratara i zatresao mrežu. Na 3-1 je nakon lijepe akcije povisio Rabiot (68) da bi Ronaldo (76-11m) iskoristio kazneni udarac za konačnih 4-1.

Ovom pobjedom Juventus je trenutačno drugi sa 12 bodova, koliko ima i treća Atalanta, a vodeći Milan mu bježi četiri boda. Spezia, kod koje mladi hrvatski reprezentativac Martin Erlić nije konkurirao za nastup, sada je 16. s pet bodova.

Vrlo dramatično je bilo u Torinu gdje je Lazio s dva gola u sudačkoj nadoknadi stigao do preokreta i 4-3 (1-2) pobjede protiv istoimenog domaćina.

U prvom poluvremenu Lazio je stigao do vodstva golom Pereire (15), no Torino je preko Bremera (19) i Bellottija (24-11m) poveo sa 2-1. MilinkovićSavić (48) je odlično izvedenim slobodnim udarcem početkom nastavka poravnao na 2-2 i taj je rezultat vrijedio sve do pred sam kraj. Onda je Lukić (87) iskoristio pogrešku Hoedta i doveo Torino u vodstvo 3-2. No, u sudačkoj nadoknadi je prvo na intervenciju VAR-a Lazio dobio kazneni udarac zbog igranja rukom N'Koulua, a precizan s bijele točke bio je Immobile (90+5-11m) za 3-3. I kada se čekao konačni zvižduk Caicedo (90+8) je iskoristio smušenost domaće obrane i pogodio za pobjedu Lazija kroz noge iskusnog vratara Sirigua.

Sedmi Lazio sada ima 10 bodova, dok je Torino pretposljednji 19. s jednim bodom.

Ranije u nedjelju je lider Milan kao gost svladao Udinese sa 2-1 (1-1). Milan je poveo golom Kessiea (18) na asistenciju Ibrahimovića, poravnao je De Paul (48-11m), da bi pobjedu gotima osigurao Ibrahimović (83) atraktivnim udarcem preko glave nakon ubačaja hrvatskog reprezentativca Ante Rebića. Rebić je u igru ušao u 71. minuti nakon što se oporavio od ozljede lakta zbog koje je pauzirao mjesec dana.