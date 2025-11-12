Potvrđen raspored sljedećeg Eura: Igrat će se na devet stadiona u četiri džave

Wales, Engleska, Škotska i Irska bit će domaćini sljedećeg Europskog prvenstva koje će se održati 2028. Turnir će se odviti između devetog lipnja i devetog srpnja te godine, a danas je potvrđen i raspored natjecanja kao i stadioni domaćini.

Ono što je zanimljivo jest da domaćini neće imati zagarantirana mjesta u turniru, kako je dosada bio običaj, već će participaciju morati osigurati kroz kvalifikacije. Izbore li nastup na prvenstvu, sve utakmice grupne faze igrat če pred svojim navijačima. Jedan od domaćina trebala je biti i Sjeverna Irska, no ona je odustala od kandidature.

Utakmice će se igrati na devet stadiona diljem Ujedinjenog Kraljevstva iako ih je većina u Emgelskoj dok su tri preostale države dobile po jedan stadion. Euro 2028. tako će se igrati na: Etihadu, Wembleyju, Principality Stadionu (Cardiff), Tottenhamovom stadionu, Stadionu Hilla Dickinsona, St. James's Parku, Villa Parku, Hampden Parku (Glasgow) i Aviva Stadionu (Dublin).

Sjeverna Irska je odustala jer vlada nije htjela financirati renovaciju stadiona Casement Park. Ipak će biti uključena u organizaciju turnira jer bi se ždrijeb grupne faze trebao održati u Belfastu.