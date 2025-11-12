Olić pozvao igrača koji je igrao u Ligi prvaka, a sada nastupa u hrvatskom drugoligašu

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine nastavlja s kvalifikacijama za Europsko U-21 prvenstvo koje će se održati 2027. godine.

Mlada selekcija 'vatrenih' je u dosadašnja dva susreta upisala četiri boda. Prvo je u rujnu Hrvatska na gostovanju u Turskoj remizirala 1:1, da bi u listopadu upisala vrijednu 1:0 pobjedu na domaćem terenu protiv Ukrajine. U ovom ciklusu za Hrvatsku slijede ogledi protiv Litve u četvrtak, to jest sutra od 17 sati te Mađarske 18. studenog od 20 sati.

Iako je izbornik hrvatske U-21 selekcije Ivica Olić još prije koji tjedan objavio svoj popis, sada je na njemu zbog ozljeda morao raditi korekcije, i to tek dan prije ogleda s Litvom.

S popisa su otpala dva mlada veznjaka NK Osijeka, Luka Vrbančić i Šimun Mikolčić, dok više na raspolaganju Oliću ne može biti ni vratar Rudeša, Anthony Pavlešić. Vrbančić je otpao zbog ozljede pubične kosti, Mikolčić zbog ozljede aduktora, dok detalji Pavlešićeve ozljede nisu poznati.

Stoga se Olić odlučio nakon ove tri ozljede aktivirati dva pretpoziva, a oba igrača dolaze iz Prve NL, odnosno drugog ranga hrvatskog klupskog nogometa. Vratar Hrvaca Jozo Vukman zamijenit će Pavlešića. Ovu sezonu otvorio je kao drugi vratar momčadi, no otkako je ušao s klupe u porazu od Dugopolja u okviru šestog kola, zadržao je tu poziciju i pokazao se kvalitetnom opcijom.

Drugo ime koje se našlo na Olićevom popisu je poznatije široj hrvatskoj javnosti. Riječ je o 19-godišnjem veznom igraču Branku Paviću, koji trenutačno nastupa za drugoligaša Dubravu.

Podsjetimo, Pavić je proteklih godina figurirao kao jedna od najvećih mladih nada Dinama, a ubilježio je ukupno 12 nastupa za prvu momčad. Njegov najpoznatiji nastup za seniore Dinama dogodio se prošle sezone u Ligi prvaka, kada se mladić našao u prvoj postavi plavih u 0:3 porazu protiv Borussije Dortmund, odigravši 73 minute.

Nakon te utakmice nastupio je još četiri puta za Dinamo, a posljednji nasup za seniore plavih bio je 15. veljače ove godine u HNL-u protiv Gorice. Za Dubravu je ove sezone u Prvoj NL upisao 13 nastupa, a u seniorskoj karijeri još uvijek nema ni pogodak ni asistenciju.