Potres u Madridu: Xabi Alonso smijenjen, više nije trener Reala!

"Real Madrid i Xabi Alonso sporazumno su dogovorili prekid suradnje", stoji u priopćenju koje je stiglo manje od dvadeset četiri sata nakon bolnog poraza od Barcelone (3:2) u finalu španjolskog Superkupa. Poraz u El Clásicu pokazao se kao kap koja je prelila čašu strpljenja uprave. Alonsu, koji je na klupu sjeo 1. lipnja 2025. godine s golemim očekivanjima nakon čuda s Bayer Leverkusenom, mandat je tako trajao samo 232 dana, a ugovor je trebao vrijediti do 2028. godine.

Iako je poraz od rivala bio neposredni povod, problemi su se gomilali tjednima. Španjolski mediji pisali su o narušenim odnosima u svlačionici i Alonsovom gubitku autoriteta, što je navodno kulminiralo nakon incidenta s Viniciusom Juniorom. Prema pisanju španjolskih medija, Alonsov pokušaj uvođenja strože discipline nije naišao na odobravanje kod dijela zvijezda, pa se njegova uloga svela na upravljanje igračkim egom, a ne taktičko vođenje momčadi.

Comunicado Oficial: Xabi Alonso. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026

Klub nije dugo čekao s objavom nasljednika. Klupu preuzima Álvaro Arbeloa, još jedan legendarni igrač Reala i čovjek koji je cijelu trenersku karijeru gradio unutar klupskog sustava. Arbeloa (42) je u Realu od 2020. godine, a vodio je selekcije od U-14 do Real Madrid Castille, koju je preuzeo u svibnju 2025. Poznat je kao trener koji zagovara ofenzivni stil s agresivnim presingom u formaciji 4-3-3, a njegovo imenovanje podsjeća na promociju Zinedinea Zidanea.

Odluka o smjeni izazvala je polemike, a mnogi je smatraju ishitrenom. Iako su rezultati u posljednje vrijeme bili promjenjivi, statistika je pokazivala da je Real pod Alonsom igrao dobro. No, kako je primijetio Thierry Henry, u Madridu je važnije "upravljati igračima nego ih trenirati". Čini se da je Alonsu, unatoč taktičkom znanju, presudila upravo nemogućnost da se nametne svlačionici punoj zvijezda. Unatoč podršci dijela igrača poput Rodryga i Bellinghama, uprava je odlučila povući radikalan potez. Era Xabija Alonsa završila je kao još jedna epizoda u klupskoj "telenoveli".