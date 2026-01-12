Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 183
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
GROM IZ VEDRA NEBA

Potres u Madridu: Xabi Alonso smijenjen, više nije trener Reala!

Xabi Alonso File Photo
Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION
Autor
Patrik Mršnik
12.01.2026.
u 18:35

Samo dan nakon poraza od Barcelone u finalu španjolskog Superkupa, Real Madrid je objavio vijest koja je odjeknula nogometnim svijetom. Xabi Alonso više nije trener Kraljevskog kluba, a na njegovo mjesto dolazi još jedna klupska legenda

"Real Madrid i Xabi Alonso sporazumno su dogovorili prekid suradnje", stoji u priopćenju koje je stiglo manje od dvadeset četiri sata nakon bolnog poraza od Barcelone (3:2) u finalu španjolskog Superkupa. Poraz u El Clásicu pokazao se kao kap koja je prelila čašu strpljenja uprave. Alonsu, koji je na klupu sjeo 1. lipnja 2025. godine s golemim očekivanjima nakon čuda s Bayer Leverkusenom, mandat je tako trajao samo 232 dana, a ugovor je trebao vrijediti do 2028. godine.

Iako je poraz od rivala bio neposredni povod, problemi su se gomilali tjednima. Španjolski mediji pisali su o narušenim odnosima u svlačionici i Alonsovom gubitku autoriteta, što je navodno kulminiralo nakon incidenta s Viniciusom Juniorom. Prema pisanju španjolskih medija, Alonsov pokušaj uvođenja strože discipline nije naišao na odobravanje kod dijela zvijezda, pa se njegova uloga svela na upravljanje igračkim egom, a ne taktičko vođenje momčadi.

Klub nije dugo čekao s objavom nasljednika. Klupu preuzima Álvaro Arbeloa, još jedan legendarni igrač Reala i čovjek koji je cijelu trenersku karijeru gradio unutar klupskog sustava. Arbeloa (42) je u Realu od 2020. godine, a vodio je selekcije od U-14 do Real Madrid Castille, koju je preuzeo u svibnju 2025. Poznat je kao trener koji zagovara ofenzivni stil s agresivnim presingom u formaciji 4-3-3, a njegovo imenovanje podsjeća na promociju Zinedinea Zidanea.

Odluka o smjeni izazvala je polemike, a mnogi je smatraju ishitrenom. Iako su rezultati u posljednje vrijeme bili promjenjivi, statistika je pokazivala da je Real pod Alonsom igrao dobro. No, kako je primijetio Thierry Henry, u Madridu je važnije "upravljati igračima nego ih trenirati". Čini se da je Alonsu, unatoč taktičkom znanju, presudila upravo nemogućnost da se nametne svlačionici punoj zvijezda. Unatoč podršci dijela igrača poput Rodryga i Bellinghama, uprava je odlučila povući radikalan potez. Era Xabija Alonsa završila je kao još jedna epizoda u klupskoj "telenoveli".
Ključne riječi
Madrid Real Madrid Xabi Alonso

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!