Njeno tijelo krase Modrić, Perišić, Messi, Ronaldo: Brazilka se pretvorila u 'živi Paninijev album'

Dok se nogometni svijet polako zagrijava za FIFA Svjetsko prvenstvo 2026., koje će zajednički ugostiti Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, brazilska influencerica Carolay Chaves pronašla je originalan način kako spojiti ljubav prema nogometu i društvenim mrežama.

Atraktivna Brazilka privukla je veliku pozornost javnosti nakon što se za posebno fotografiranje prekrila stotinama nogometnih sličica, pretvorivši se u ono što je sama nazvala – „živim Panini albumom“. Fotografije su u kratkom roku obišle društvene mreže i izazvale brojne reakcije navijača, koji su njezinu ideju opisali kao jednu od najneobičnijih posveta nogometnoj kulturi posljednjih godina.

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Za potrebe snimanja Carolay je svoje tijelo gotovo u potpunosti prekrila sličicama nogometaša, reprezentacija i motiva povezanih sa Svjetskim prvenstvom. Tako je stvorila jedinstvenu modnu kombinaciju inspiriranu legendarnim albumima koje milijuni navijača diljem svijeta marljivo popunjavaju uoči svakog Mundijala.

Na fotografijama samouvjereno pozira okružena nogometnim motivima, dok njezin nesvakidašnji „outfit“ od sličica podsjeća na kolekcionarske albume koji već desetljećima predstavljaju nezaobilazan dio navijačke tradicije. Nije trebalo dugo da se internetom prošire komentari kako je skupljanje sličica podigla na sasvim novu razinu.

- Željela sam na svoj način pokazati koliko volim nogomet i atmosferu koja prati Svjetsko prvenstvo. Odrasla sam uz Panini albume i željela sam toj tradiciji odati počast na kreativan način - poručila je influencerica.

Panini sličice već više od pola stoljeća zauzimaju posebno mjesto u nogometnoj kulturi. Generacije navijača pokušavale su kompletirati svoje kolekcije, razmjenjivale duplikate na školskim igralištima i satima tragale za posljednjom sličicom koja nedostaje u albumu. Upravo zbog toga Panini albumi odavno su postali simbol iščekivanja Svjetskog prvenstva i jedan od najprepoznatljivijih navijačkih rituala.

Carolay je tu tradiciju odlučila interpretirati na moderan način, kombinirajući nostalgiju, nogometnu strast i estetiku društvenih mreža. Rezultat je privukao pozornost tisuća pratitelja, a mnogi su pohvalili njezinu kreativnost i originalnost.

Dok većina kolekcionara i dalje strpljivo traži rijetke sličice kako bi dovršila svoje albume za Svjetsko prvenstvo 2026., Carolay Chaves pronašla je znatno upečatljiviji način da pokaže svoju kolekciju – noseći je na sebi.