Potres u Beogradu: Dragan Stojković napušta Srbiju? Navijači su mu već okrenuli leđa

Srpski mediji bruje o mogućem odlasku Dragana Stojkovića Piksija s klupe nogometne reprezentacije. Iako je "Orlove" odveo na Svjetsko i Europsko prvenstvo, njegova je budućnost neizvjesna zbog niza bogatih ponuda koje su stigle na njegovu adresu. Kako navode portali poput Kurira, za njegove su usluge iznimno zainteresirani klubovi iz Turske, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije, koji mu nude dugoročne ugovore i značajna financijska ulaganja. Ova situacija stvara paradoks – dok mu strani klubovi nude milijune, u Srbiji se suočava s kritikama i navodima da je odavno izgubio podršku javnosti i navijača, koji smatraju da reprezentacija pod njegovim vodstvom igra katastrofalno.

Stojkovićev ugovor vrijedi do kraja 2025. godine, no prema pravilima FIFA-e, on već sada, šest mjeseci prije isteka, može slobodno pregovarati i potpisivati ugovore s drugima. Mediji u Srbiji prenose kako je pred Piksija postavljen jasan ultimatum – njegova sudbina ovisi o ishodu ključnih kvalifikacijskih utakmica za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Susreti protiv Engleske 9. rujna i, posebno, protiv Albanije 11. listopada u Beogradu, bit će presudni. Eventualni neuspjeh, pogotovo u domaćem ogledu s Albancima, gotovo sigurno bi značio njegov kraj na klupi reprezentacije, bez obzira na važeći ugovor.

Ironično, Stojković je na klupi Srbije ispisao povijest. Preuzevši reprezentaciju u ožujku 2021., postao je izbornik s najviše vođenih utakmica (52) na čelu nacionalnog tima, nadmašivši čak i legendarnog Ivicu Osima iz vremena Jugoslavije. Pod njegovim vodstvom, Srbija je osigurala plasman na Mundijal u Kataru i EURO 2024. u Njemačkoj te se natječe u elitnoj A diviziji Lige nacija. Pripisuju mu se i zasluge za promociju mladih igrača te uvjeravanje nogometaša poput Lazara Samardžića da odaberu srpski dres. Ipak, čini se da ni ti rezultati nisu dovoljni da utišaju kritičare.

Dok se čeka rasplet situacije, u medijima se već spekulira o mogućim nasljednicima. Kao glavni kandidat najčešće se spominje Dejan Stanković, još jedna legenda srpskog nogometa i trenutni trener moskovskog Spartaka. Međutim, Stanković je nedavno izjavio kako još nije spreman za izborničku funkciju i pružio je punu podršku Piksiju, ističući ogroman pritisak s kojim se suočava. Uz njega, spominju se i imena poput Veljka Paunovića i Slaviše Jokanovića. Konačna odluka ovisit će o rezultatima u nadolazećim utakmicama, koje će pokazati hoće li Piksi nastaviti put sa Srbijom ili prihvatiti neku od financijski izdašnih ponuda s istoka.