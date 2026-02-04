Naši Portali
Konačan poredak

Barakudice se izjednačile s barakudama po plasmanu, šeste su u Europi

Marko Lukunić/PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
04.02.2026.
u 22:08

U utakmici za peto mjesto, u kojoj je bila vidljiva razlika u iskustvu i kvaliteti, puno mlađe Hrvatice izgubile su od olimpijskih pobjednica Španjolki (9:23) koje nekim čudom nisu završile u borbama za odličje

Na Prvenstvu Europe za vaterpolistice u portugalskom Funchalu, kad je u pitanju hrvatski vaterpolo, ponovio se scenarij iz Beograda s muške kontinentalne smotre. Naime, u oba slučaja za peto mjesto Hrvatska je igrala sa Španjolskom i u oba slučaja pobijedila je furija i to uvjerljivo.

U Beogradu je bilo 9:17, a u Funchalu 9:23. I dok se dečkima ima što zamjeriti, jer su se raspali u utakmici sa suparnikom kojem bi trebali biti ravnopravni, cure su prošle očekivano. Naime, barakudice su igrale utakmicu u kojoj se unaprijed znao ishod jer razlika između olimpijskih pobjednica i naših cura vrlo velika. Kako u iskustvu tako i u kvaliteti i to nisu ekipe iz istog kvalitativnog ranga. 

- Mi smo postigle svoj cilj, šeste smo u Europi. Htjeli smo da cure uživaju u ovoj utakmici ali da igraju malo bolje. No, umorne su a Španjolska je sjajna ekipa, igra vrlo lijep vaterpolo - kazala je hrvatska izbornica Mia Šimunić svjesna velike kvalitativne razlike koju neće biti lako smanjiti.

- Naše cure napreduju no one su mlade. Koliko sam vidjela, kod Španjolki samo su dvije cure 2004. i 2006. godište a naše sve cure su između 2005. i 2009. godišta. A to su velike razlike.

Unatoč svemu, Hrvatice se vraćaju kući sretne a o tome će govoriti u petak, na press konferenciji na bazenu Mladost, u kafiću Žabac.

- Mi se vraćamo sretne jer smo dobili sve četiri utakmice koje smo morali dobiti. Kvalificirali smo se na Svjetsko prvenstvo - naglasila je izbornica Šimunić.

A mi ćemo naglasiti da je Hrvatska na ovom Prvenstvu dobila Tursku (16:9), Srbiju (10:8), Francusku (15:9) i Izrael (16:11). A barakudice su gubile samo, doduše uvjerljivo, od reprezentacija (Grčka, Italija, Španjolska) koje spadaju u sami svjetski vrh.

U ovoj utakmici po tri pogotka zabile su Jelena Butić i Iva Rožić a po jedan Neli Janković, Ria Glas i Nika Eterović. Kod Španjolki prednjačila je Ortiz Munoz s pet pogodaka.

Ključne riječi
Funchal Mia Šimunić EP u vaterpolu Vaterpolo

