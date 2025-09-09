Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
KAO NA SPROVODU

Poslušajte kako je srpski komentator doživio slavlje Hrvatske: Ovako nešto nevjerojatno morate čuti

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/23
VL
Autor
Vecernji.hr
09.09.2025.
u 12:49

Bio je to četvrti nastup Hrvatske u skupini L i četvrta pobjeda. Sada na vrhu ljestvice Hrvatska i Češka imaju po 12 bodova, ali Česi su odigrali utakmicu više.

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je savršene kvalifikacije za odlazak na Svjetsko prvenstvo, u Zagrebu je u ponedjeljak  pobijedila Crnu Goru s 4-0 (1-0). Bio je to četvrti nastup Hrvatske u skupini L i četvrta pobjeda. Sada na vrhu ljestvice Hrvatska i Češka imaju po 12 bodova, ali su Česi odigrali utakmicu više.

Prvi pogodak protiv Crnogoraca je postigao Kristijan Jakić u 35. minuti, što mu je bio premijerni u nacionalnom dresu. Krajem prvog dijela gosti su ostali s igračem manje zbog drugog žutog kartona Bulatovića, a u 51. minuti Hrvatska je povećala prednost na 2-0 nakon pogotka Andreja Kramarića. Njemu je to bio već šesti gol u aktualnim kvalifikacijama, kao i ukupno 36. u reprezentaciji.

Sve je zaključeno prvo autogolom Edvina Kuča u 85. minuti, nakon što je sa 17 metara pucao Lovro Majer, dok je u 92. Ivan Perišić ugurao loptu u mrežu za konačnih 4-0.

Bilo je zanimljivo poslušati kako je srpski komentator susreta Hrvatska – Crna Gora, bez ikakve volje i entuzijazma doživljavao golove Hrvatske. Najbolje će biti da to poslušati sami i to OVDJE. Komentatori naših istočnih susjeda većinom bez ikakvog žara komentiraju utakmice vatrenih, kao da prenose sprovod.

Prosinečkom presudila njegova Hrvatska pa najavio oproštaj? Evo što je rekao na pitanje o otkazu
Ključne riječi
nogomet Crna Gora hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni

Komentara 3

Pogledaj Sve
NI
nitkoinista
13:25 09.09.2025.

gotham chess prenosi sah sa 10x vise emocija. ali ipak, on je profesionalac i ne mrzi nikoga

Avatar R2D2
R2D2
14:13 09.09.2025.

Koga briga kako oni prenose, osim hartije?

JA
Jadran123
14:11 09.09.2025.

pa što, triba da se baca od sriće, dobro je što uopće i prenose..

