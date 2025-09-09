Poslušajte kako je srpski komentator doživio slavlje Hrvatske: Ovako nešto nevjerojatno morate čuti

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je savršene kvalifikacije za odlazak na Svjetsko prvenstvo, u Zagrebu je u ponedjeljak pobijedila Crnu Goru s 4-0 (1-0). Bio je to četvrti nastup Hrvatske u skupini L i četvrta pobjeda. Sada na vrhu ljestvice Hrvatska i Češka imaju po 12 bodova, ali su Česi odigrali utakmicu više.

Prvi pogodak protiv Crnogoraca je postigao Kristijan Jakić u 35. minuti, što mu je bio premijerni u nacionalnom dresu. Krajem prvog dijela gosti su ostali s igračem manje zbog drugog žutog kartona Bulatovića, a u 51. minuti Hrvatska je povećala prednost na 2-0 nakon pogotka Andreja Kramarića. Njemu je to bio već šesti gol u aktualnim kvalifikacijama, kao i ukupno 36. u reprezentaciji.

Sve je zaključeno prvo autogolom Edvina Kuča u 85. minuti, nakon što je sa 17 metara pucao Lovro Majer, dok je u 92. Ivan Perišić ugurao loptu u mrežu za konačnih 4-0.

Bilo je zanimljivo poslušati kako je srpski komentator susreta Hrvatska – Crna Gora, bez ikakve volje i entuzijazma doživljavao golove Hrvatske. Najbolje će biti da to poslušati sami i to OVDJE. Komentatori naših istočnih susjeda većinom bez ikakvog žara komentiraju utakmice vatrenih, kao da prenose sprovod.