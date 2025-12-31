'Hrvatska zvijer:' City objavio kompilaciju poteza Joška Gvardiola, navijači su oduševljeni

Manchester City je na gostovanju kod Nottingham Foresta upisao veliku pobjedu od 2:1 i tako nastavio pritisak na Arsenal na samom vrhu prvenstvene ljestvice. Utakmica na City Groundu bila je sve samo ne laka. Momčad Pepa Guardiole morala se nositi s valovima pritiska domaćina, osobito u prvom poluvremenu koje su mnogi opisali kao ružno i isprekidano, no obrana je, predvođena sjajnim Gvardiolom, izdržala sve nalete. Nakon što je Tijjani Reijnders doveo City u vodstvo početkom drugog dijela, Forest se vratio golom Omarija Hutchinsona, unijevši dramu u završnicu. Pobjeda je osigurana tek u posljednjih deset minuta, a ključnu ulogu odigrao je upravo hrvatski stoper.

Joško Gvardiol odigrao je utakmicu za pamćenje, za koju je od analitičara dobio visoku ocjenu osam od deset. Bio je neprelazan u obrani, gdje je vodio žestoku fizičku bitku s Forestovim napadačem Igorom Jesusom i iz nje izašao kao pobjednik. Osim besprijekornog obrambenog učinka, Gvardiol je ponovno pokazao koliko je opasan u napadu. U 83. minuti, nakon kornera Phila Fodena, hrvatski branič je smireno spustio loptu glavom za Rayana Cherkija, koji ju je zakucao u mrežu za konačnih 2:1. Ta asistencija bila je kruna njegove izvedbe u kojoj je demonstrirao snagu, mirnoću pod pritiskom i izvanrednu tehniku.

Njegova fantastična partija nije prošla nezapaženo. Upravo suprotno, Manchester City je na svom popularnom TikTok kanalu objavio kompilaciju Gvardiolovih najboljih poteza s utakmice. U videu su istaknuti njegovi ključni obrambeni potezi, dobiveni dueli te, naravno, asistencija za pobjednički pogodak. Potez kluba oduševio je navijače koji su u komentarima zasuli Hrvata pohvalama, a jedan od komentara koji se posebno istaknuo bio je kratak i jasan: "Čudovište".