'Hrvatska zvijer:' City objavio kompilaciju poteza Joška Gvardiola, navijači su oduševljeni

Autor
Patrik Mršnik
31.12.2025.
u 09:00

Manchester City je u teškoj utakmici svladao Nottingham Forest, a jedan od junaka pobjede bio je Joško Gvardiol. Klub je njegovu izvanrednu predstavu nagradio posebnom kompilacijom na društvenim mrežama, što je izazvalo oduševljenje navijača

Manchester City je na gostovanju kod Nottingham Foresta upisao veliku pobjedu od 2:1 i tako nastavio pritisak na Arsenal na samom vrhu prvenstvene ljestvice. Utakmica na City Groundu bila je sve samo ne laka. Momčad Pepa Guardiole morala se nositi s valovima pritiska domaćina, osobito u prvom poluvremenu koje su mnogi opisali kao ružno i isprekidano, no obrana je, predvođena sjajnim Gvardiolom, izdržala sve nalete. Nakon što je Tijjani Reijnders doveo City u vodstvo početkom drugog dijela, Forest se vratio golom Omarija Hutchinsona, unijevši dramu u završnicu. Pobjeda je osigurana tek u posljednjih deset minuta, a ključnu ulogu odigrao je upravo hrvatski stoper.

Joško Gvardiol odigrao je utakmicu za pamćenje, za koju je od analitičara dobio visoku ocjenu osam od deset. Bio je neprelazan u obrani, gdje je vodio žestoku fizičku bitku s Forestovim napadačem Igorom Jesusom i iz nje izašao kao pobjednik. Osim besprijekornog obrambenog učinka, Gvardiol je ponovno pokazao koliko je opasan u napadu. U 83. minuti, nakon kornera Phila Fodena, hrvatski branič je smireno spustio loptu glavom za Rayana Cherkija, koji ju je zakucao u mrežu za konačnih 2:1. Ta asistencija bila je kruna njegove izvedbe u kojoj je demonstrirao snagu, mirnoću pod pritiskom i izvanrednu tehniku.

Njegova fantastična partija nije prošla nezapaženo. Upravo suprotno, Manchester City je na svom popularnom TikTok kanalu objavio kompilaciju Gvardiolovih najboljih poteza s utakmice. U videu su istaknuti njegovi ključni obrambeni potezi, dobiveni dueli te, naravno, asistencija za pobjednički pogodak. Potez kluba oduševio je navijače koji su u komentarima zasuli Hrvata pohvalama, a jedan od komentara koji se posebno istaknuo bio je kratak i jasan: "Čudovište".

@mancity All action! 💪😤 #JoskoGvardiol #ManCity #PremierLeague #Football ♬ FUNK INFERNAL - DYGO & Mxng0
Ključne riječi
Navijači Manchester City Joško Gvardiol

