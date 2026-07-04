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Dora Čolig, atletičarka iz Koprivnice

Ovo je nova Miss sporta Hrvatske: S priprema sam odlazila na prijemni, želim upisati arhitekturu

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Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
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Autor
Damir Mrvec
04.07.2026.
u 11:01

– Zadovoljna sam dosadašnjim napretkom. Iza mene su državna prvenstva, međunarodna natjecanja i nastupi za reprezentaciju, tako da mogu biti sretna onime što sam dosad ostvarila.

Nova Miss sporta Hrvatske je koprivnička atletičarka Dora Čolig. Osamnaestogodišnja članica Atletskog kluba Koprivnica natječe se u skoku u vis i jedna je od najperspektivnijih mladih hrvatskih atletičarki. Prije nego što se posvetila atletici, čak osam godina bavila se plesom. Aktualna je juniorska dvoranska prvakinja Hrvatske, juniorska viceprvakinja Hrvatske na otvorenom te seniorska dvoranska viceprvakinja Hrvatske. Svojim rezultatima izborila je mjesto u hrvatskoj reprezentaciji, čije je boje branila na međunarodnim natjecanjima. Na nedavnom šesteromeču reprezentacija u Poljskoj osvojila je drugo mjesto.

Rekord mi je 178 cm

Kako ste doživjeli pobjedu i cijelo iskustvo izbora Miss sporta Hrvatske?

– Bilo mi je stvarno prekrasno. Haljine su bile predivne, kao i sva odjeća koju smo isprobavali tijekom priprema. Cijelo iskustvo bilo je odlično i stvarno sam uživala.

Na izbor su došli i vaši najbliži. Koliko vam je značila njihova podrška?

– Puno mi je značila. Došli su moji roditelji, obitelj i najbolje prijateljice. Skupilo ih se stvarno dosta i bilo mi je lijepo vidjeti ih u publici.

Tijekom priprema za izbor imali ste i prijemne ispite za fakultet. Kako ste uspjeli sve uskladiti?

– Nije bilo jednostavno, dva dana nisam bila s djevojkama jer sam odlazila na prijemne ispite. Ipak, mislim da se to nije ni primijetilo. Uspjela sam sve pohvatati i vratiti se u ritam priprema.

Koji fakulteti su u pitanju?

– Polagala sam prijemne ispite za arhitekturu u Osijeku i Splitu, a prijemni u Zagrebu odradila sam još prije početka priprema.

Gdje biste najviše voljeli studirati?

– Prva želja mi je Arhitektonski fakultet u Zagrebu.

Nova Miss sporta Hrvatske
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Zašto baš arhitektura?

– Zato što objedinjuje umjetničku i tehničku stranu. Oduvijek me privlačila kreativnost, ali volim i tehničke predmete, pa mi je arhitektura idealan spoj.

Prije atletike dugo ste se bavili plesom.

– Plesala sam oko osam godina. Završila sam Plesnu školu "Fortunat Pintarić", a poslije sam plesala i u plesnoj skupini. Bavila sam se suvremenim plesom.

Je li vam visina predstavljala izazov?

– U određenoj mjeri jest. Kada ste visoki, teže je kontrolirati pokrete cijelog tijela, ali s druge strane visina ima i svojih prednosti. Na pozornici to zna izgledati vrlo lijepo.

Kako ste otkrili atletiku?

– Profesori u školi pitali su me bih li pokušala nastupiti u skoku u vis na školskom natjecanju. Isprobala sam i odmah mi je dobro krenulo. Nakon toga trener me pozvao u klub.

Odmah ste se odlučili za skok u vis?

– Da. Pokazalo se da mi ta disciplina najbolje odgovara, a visina mi je u njoj svakako prednost.

Atletikom se ozbiljno bavite tek dvije i pol godine, a već ste ostvarili odlične rezultate.

– Zadovoljna sam dosadašnjim napretkom. Iza mene su državna prvenstva, međunarodna natjecanja i nastupi za reprezentaciju, tako da mogu biti sretna onime što sam dosad ostvarila.

Koliki vam je osobni rekord?

– Trenutačno iznosi 178 centimetara.

Vjerujete li da ga možete popraviti do kraja sezone?

– Nadam se. Trenutačno nisam baš u najboljoj formi, ali vjerujem da mogu napraviti iskorak.

Što vas očekuje do kraja sezone?

– Prvo miting Mladosti, a zatim i seniorsko prvenstvo Hrvatske.

Kakvi su vam dugoročni planovi u atletici?

– Nemam neki određeni rezultat koji bih sada izdvajala. Želim što ozbiljnije trenirati, napredovati iz godine u godinu i vidjeti koliko daleko mogu dogurati.

Ako upišete fakultet u Zagrebu, znači li to i promjenu kluba?

– Vrlo vjerojatno da. Još ništa nije potpuno sigurno, ali postoji mogućnost da prijeđem u Agram.

Imate li omiljeno mjesto na Jadranu?

– Nemam. Svake godine odemo negdje drugdje. Vjerojatno ću dio ljeta provesti s prijateljicama, a dio s obitelji.

Uzor mi je Blanka

Uz sport i školu, ostaje li vam vremena za hobije?

– Iskreno, baš i ne. Atletika i škola ispunjavaju gotovo cijeli moj dan, a uskoro će početi i fakultetske obveze.

Uspijete li na međunarodnim natjecanjima razgledati gradove u kojima nastupate?

– Ponekad da. Primjerice, u Poljsku smo stigli dan prije pa smo imali vremena malo prošetati gradom prije natjecanja. Takvi trenuci uvijek dobro dođu.

Imate li neki uzor u skoku u vis?

– Naravno, to je Blanka Vlašić. Mislim da je ona uzor svima koji se bave ovom disciplinom. Imamo i odlične svjetske skakačice, ali Blanka je ipak naša i zato mi je posebna inspiracija.
Ključne riječi
sportašice Koprivnica Atletika miss sporta hrvatske

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