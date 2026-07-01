Tihi div ledenih ploha - bio je jedini klizač s dva olimpijska zlata, preminuo je nakon drame u operacijskoj sali

Vijest o preranom odlasku Artura Dmitrieva, jedne od najvećih ikona umjetničkog klizanja, odjeknula je sportskim svijetom s nevjericom i dubokom tugom. Legendarni ruski klizač preminuo je u 58. godini u moskovskoj bolnici, gdje se borio za život nakon hitne i iznimno složene operacije srca. Prema informacijama koje je podijelila i njegova bivša partnerica Oksana Kazakova, uzrok smrti bile su komplikacije uzrokovane disekcijom aorte, smrtonosnim stanjem koje zahtijeva trenutačnu medicinsku intervenciju. Dmitriev je u povijesne knjige upisan kao jedini klizač u sportskim parovima koji je uspio osvojiti olimpijsko zlato s dvije različite partnerice, pothvat koji svjedoči o njegovoj nevjerojatnoj prilagodljivosti, snazi i neupitnom talentu koji je definirao jednu cijelu eru ovog sporta. Njegova smrt, kako je objavila Međunarodna klizačka unija (ISU), dogodila se iznenada, nakon što je doživio srčani udar tijekom trening kampa u Orjolu, što je šokiralo njegove učenike i kolege.

Njegov životni put započeo je u Bili Cerkvi, tada dijelu Sovjetske Ukrajine, no odrastao je u surovim uvjetima sibirskog Norilska, gdje je sa sedam godina prvi put stao na klizaljke. Njegov izniman talent ubrzo ga je odveo u Sankt Peterburg, u tvornicu šampiona legendarne trenerice Tamare Moskvine. Sredinom osamdesetih, Moskvina ga je spojila s Natalijom Miškutjonok, stvarajući par koji će svojom lirikom, inovativnim elementima i besprijekornom tehnikom osvojiti svijet. Njihova kemija na ledu bila je opipljiva; Dmitrievova sirova snaga i visina savršeno su nadopunjavale Natalijinu gracioznost i eleganciju. Njihov uspon bio je strelovit.

Nakon četvrtog mjesta na Europskom prvenstvu 1988., već sljedeće godine osvajaju svoje prve velike medalje, bronce na europskoj i svjetskoj smotri. Postali su sila na koju se moralo računati, a njihova dominacija kulminirala je 1991. i 1992. godine, kada su osvojili sve što se moglo osvojiti: dva europska i dva svjetska zlata. Njihovi nastupi bili su prava poezija u pokretu, a programi poput slobodnog sastava na glazbu Lisztova "Liebestrauma" ostaju upisani kao remek-djela umjetničkog klizanja.

Vrhunac njihove zajedničke karijere dogodio se na Zimskim olimpijskim igrama u Albertvilleu 1992. godine. Klizali su za Ujedinjeni tim, koji je predstavljao sportaše bivšeg Sovjetskog Saveza, i u Francusku su stigli kao apsolutni favoriti. Svojim su nastupom opravdali očekivanja i s leda otišli sa zlatnom medaljom oko vrata, potvrdivši svoj status najboljeg para na svijetu.

Dvije godine kasnije, na Olimpijskim igrama u Lillehammeru 1994., sada pod zastavom Rusije, ponovno su briljirali. Njihov slobodni program na Rahmanjinovljevu "Rapsodiju na Paganinijevu temu" mnogi i danas smatraju jednim od najemotivnijih i tehnički najzahtjevnijih nastupa ikada. Ipak, u jednoj od najjačih konkurencija u povijesti, zlato je pripalo njihovim sunarodnjacima i velikim rivalima, Jekaterini Gordeevoj i Sergeju Grinkovu, koji su se vratili iz profesionalaca. Dmitriev i Miškutjonok osvojili su srebrnu medalju, što je zaokružilo njihovu blistavu zajedničku priču. Nakon te sezone, Natalija Miškutjonok iscrpljena godinama napornih treninga, odlučila se povući iz natjecateljskog sporta, ostavivši Artura pred velikim izazovom. On, međutim, nije bio spreman objesiti klizaljke o klin.

29 September 2018, Bavaria, Oberstdorf: Figure Skating: Challenger Series - Foghorn Trophy, Single, Men, Freestyle. Russian figure skater Artur Dmitriev at the award ceremony. Dmitriev finished third. Photo: Tobias Hase/dpa /DPA/PIXSELL Foto: Tobias Hase/DPA

Dok su mnogi smatrali da je njegova natjecateljska karijera gotova, Dmitriev je bio odlučan nastaviti. Potraga za novom partnericom koja bi mogla parirati njegovoj snazi i ambiciji nije bila laka, no u veljači 1995. ponovno pod budnim okom Tamare Moskvine, pronalazi je u Oksani Kazakovoj. Njihov je početak bio težak, obilježen šestomjesečnom pauzom zbog Oksanine ozljede noge, no kada su se konačno uigrali, stvorili su partnerstvo drugačije, ali jednako moćno kao i ono prethodno. Dok je s Miškutjonok njegovao liričnost, s Kazakovom je na led donio dramu, strast i eksplozivnu snagu. Njihov uspjeh stigao je brzo. Već 1996. osvojili su naslov europskih prvaka, a godinu kasnije i svjetsku broncu. Njihov kratki program na glazbu "Also sprach Zarathustra" Richarda Straussa postao je njihov zaštitni znak, demonstracija sirove snage i odvažnosti.

Uvijek su pomicali granice, pa su tako na Igrama dobre volje 1998. pokušali izvesti i tada gotovo nezamisliv element - bačeni četverostruki toe loop. Kruna njihove suradnje stigla je na Zimskim olimpijskim igrama u Naganu 1998., gdje su besprijekornim nastupima osvojili zlatnu medalju. Tim je trijumfom Artur Dmitriev postao prvi i do danas jedini klizač u povijesti koji je osvojio olimpijsko zlato s dvije različite partnerice.

Iza čelične fasade nepobjedivog sportaša krio se topao i velikodušan čovjek. Bio je poznat po svojoj dobroti i spremnosti da pomogne, čak i svojim najvećim konkurentima. Iako su na ledu bili rivali, bio je dobar prijatelj i sa Sergejem Grinkovom i s Antonom Sikharulidzeom, kojemu je čak pomagao na treninzima kod Moskvine dok su se istovremeno borili za medalje. Njegova smrt izaziva jezivu paralelu s tragedijom koja je zadesila upravo Grinkova, koji je 1995. preminuo od masivnog srčanog udara na ledu u 28. godini. Obojica su bili stupovi ruske škole klizanja, obojica su prerano otišli zbog problema sa srcem, ostavivši klizački svijet u šoku. Privatno, Dmitriev je bio oženjen dva puta. Njegova prva supruga bila je ritmička gimnastičarka Tatjana Dručinina, s kojom je bio u braku od 1992. do 2006. i s kojom je dobio sina Artura mlađeg, koji je i sam postao klizač. Kasnije se oženio s Tatjanom Fedorovom, s kojom je dobio sina Artjoma.

Nakon što se povukao s natjecateljske scene 1998. godine, Dmitriev se nije udaljio od leda. Nastavio je nastupati u profesionalnim revijama s Oksanom Kazakovom, oduševljavajući publiku diljem svijeta, a zatim se u potpunosti posvetio trenerskom pozivu. Svoje ogromno znanje i iskustvo prenosio je na nove generacije. Nekoliko je godina radio kao trener u Sjedinjenim Američkim Državama, u Hackensacku u New Jerseyju, prije nego što se vratio u Rusiju. Sredinom 2000-ih ponovno je bio u dvorani Jubilejni u Sankt Peterburgu, gdje je radio uz svoju mentoricu Moskvinu i bivšu partnericu Kazakovu. Kasnije se preselio u Moskvu, gdje je nastavio stvarati nove prvake. Njegov utjecaj vidljiv je u karijerama brojnih vrhunskih klizača koje je trenirao, uključujući budućeg olimpijskog pobjednika Maksima Trankova, osvajača olimpijskog srebra u timskom natjecanju Aleksandra Enberta te olimpijce Kristinu Astahovu i Alekseja Rogonova.