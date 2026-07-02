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Na rubu

Sve je spremno za veliko finale: Večeras Hrvatska dobiva novu Miss sporta

Foto: Direkcija izbora
1/9
Autor
Damir Mrvec
02.07.2026.
u 09:00

Deset vrhunskih sportašica u Koprivnici je odradilo posljednje pripreme, uvježbalo koreografije i upoznalo grad prije borbe za prestižnu titulu koja već 35 godina spaja sport, ljepotu i zdrav način života.

Uoči večerašnjeg velikog finala izbora Miss sporta Hrvatske, koje će se održati u Domu mladih u Koprivnici u 20 sati, finalistice su jučerašnji dan iskoristile za završne pripreme, uvježbavanje koreografija te upoznavanje grada i jnegovih sportsko-rekreacijskih sadržaja.

U Domu mladih održana je proba koreografija i talent showa kojega su finalistice uvježbavale do kasnih večernjih sati. Tijekom dana vožnja BusKom, električnim minibusom koji obavlja javni gradski prijevoz u Koprivnici, bila je prava atrakcija. Tiha, udobna i ekološki prihvatljiva vožnja omogućila je sportašicama da upoznaju grad, a ujedno i primjer održivog javnog prijevoza koji građanima i posjetiteljima pruža jednostavno i kvalitetno povezivanje svih dijelova Koprivnice.

Nakon obilaska grada finalistice su posjetile Gradske bazene Cerine, jedan od najmodernijih sportsko-rekreacijskih centara u ovom dijelu Hrvatske. Tu su odradile grupni trening koji je započeo dinamičnim zagrijavanjem uz elemente plesa, a nastavljen je funkcionalnim treningom prilagođenim sportašicama koje svakodnevno održavaju vrhunsku fizičku spremu.

Nakon treninga finalistice su razgledale i wellness & spa zonu Cerina te se upoznale s bogatom ponudom centra koji, uz bazene, fitness i brojne rekreacijske sadržaje, nudi i kvalitetne sadržaje za opuštanje i regeneraciju nakon sportskih aktivnosti. Posjet Cerinama još je jednom potvrdio zašto su nezaobilazno mjesto sportskog i rekreacijskog života Koprivnice.

Za titulu Miss sporta Hrvatske natjecat će se deset sportašica iz različitih sportova, a uz prestižnu krunu pobjednicu očekuju vrijedne nagrade i trogodišnji studij sportskog menadžmenta.

Završna priredba počinje u 20 sati u Domu mladih Koprivnica, uz izravni televizijski prijenos na sportskom kanalu Zona sporta te livestream na Večernji.hr. Izbor za miss sporta Hrvatske tako već 35 godina uspješno spaja sport, ljepotu i promociju zdravog načina života, a Koprivnica je sada dio tog jedinstvenog događaja.

Ključne riječi
Gradski bazeni Cerine Koprivnica talent show Aspira miss sporta hrvatske

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