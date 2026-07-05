Opet je VAR presudio na štetu Hrvatske i ostavio nas bez borbe za zlatnu medalju

U zgusnutom kalendaru brojnih utakmica zadnjeg dana YAC17 EHF EURA 2026, polufinalni susreti morali su se igrati neuobičajeno rano. Naime Hrvatska i Španjolska, odnosno Njemačka i Mađarska bile su na terenu već u 10.00 sati.

Španjolke su sa savršenim učinkom od sedam pobjeda stigle do polufinalnog susreta. Mlade hrvatske rukometašice su pak, na tom putu imale pet pobjeda i dva poraza. Jedan od njih bio je baš protiv Španjolske u drugom krugu.

Ali, Hrvatska je u polufinale ušla odlučno silno željna uzvrata. Da je pritisak bio na obje strane jasno se moglo vidjeti, jer je u prve četiri minute postignuto samo 6 pogodaka (2:4). Da biste dobili reprezentaciju kao što je Španjolska, sve linije igre moraju funkcionirati savršeno. A posebno dobra mora biti vratarka. I Hrvatska je upravo tako izgledala i igrala.

U 7. minuti naše mlade rukometašice preuzele su vodstvo (10:8) i više ga nisu ispustile do kraja. Tonka Papić dala je veliki obol sa svojih šest obrana u prvom dijelu da naša obrana dobije na sigurnosti i poljulja samopouzdanje Španjolki. Na kraju su zabilježile uvjerljivu pobjedu u prvom setu od 20:14.

Teško je opisati što se sve događalo u drugom setu. Gotovo da se svih 10 minuta igralo pogodak za pogodak. Tako smo imali čak devet izjednačenja rezultata. U samoj završnici, Španjolke su imale malo više mirnoće i dobile taj set s minimalnih 20:21.

O pobjedniku je stoga odlučivalo raspucavanje. A tu se tek događala drama. Svih pet izvođačica zabilo je u prvoj rundi. Pa su to uradile i one koje su kao šeste dobile tu priliku. U sedmoj seriji Hrvatska ne koristi priliku i Španjolska može do pobjede. Ali se onda na našim vratima ukazuje Tonka Papić i vraća nas u igru. Na žalost, u osmom pokušaju, naša lopta pleše po crti. Suci koriste VAR da provjere je li prešla crtu, ali to se na žalost nije dogodilo i naše suparnice imaju novu priliku za konačnu pobjedu. I naravno, koriste je za konačnih 12:13. I dolazak u veliko finale. Marta Alosno Bouzo postigla je čak 29 poena za pobjednice. Kod Hrvatske Sara Vukelić 16, Lara Konjar 14, Katija Furčić 10.

Puno je suza bilo na licima naših djevojaka. Ali i bronca ima sjaj, i zato se treba pokušati oporaviti što prije jer u 17.00 sati čeka ih Njemačka koja je u drugom polufinalu poražena od Mađarske 2:0 u setovima.