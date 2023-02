Posljednji Ćirin intervju: Tuđman je htio da silom nešto uzmem. Dinamo su skoro kaznili jer smo prvi

Veliki nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević jučer je preminuo u 88. godini, dan prije svog rođendan, za kojeg je govorio kako ga neće doživjeti. Legendarni Ćiro se već godinama borio s karcinomom koji se uporno vraća, ovu utakmicu nije uspio pobijediti pa je sada zajedno gore na nebu s ostalim veličinama poput Otta Barića i Tomislava Ivića.

Svoj posljednji intervju u životu dao je za RTL televiziju.

- Ja bi rado da mogu lagati da sam dobro, ali nisam. Moja dijagnoza je zabrinjavajuća, ali čini sve, borim se, kako bi još malo poživio. Međutim, prognoze su podijeljene, ali kako narod kaže, u nadi je spas - proročanski je započeo Ćiro.

- Pokojni Tuđman, moj veliki idol, on je silom htio da nešto uzmem. Na kraju je to bio Hotel Dubrovnik. A kad bi se god konzultirali, ona bi mi rekla: "Braco, nipošto. Tuđman kaže: 'Hoćete li više to uzeti?'. I kad se više nisam mogao oduprijeti, ja kažem predsjedniku: 'Konzultirao sam se s jednim najvažnijim bićem koje kaže da ne smijem to uzeti.' Pita on, tko je to. Ja kažem: 'Moja mama' - ispričao je anegdotu s pokojnim predsjednikom Franjom Tuđmanom.

- Evo, ona famozna 82' godina. Toliko publike, toliko prihoda, a mi ništa nismo dobili. Ni premiju. Skoro smo bili kažnjeni zato što smo prvi. Takvo je vrijeme bilo. Ove strukture političke, njima nikako nije pasalo da Dinamo bude prvi, da ima toliko gledatelja, da se radi jedna hrvatska manifestacija kroz Dinamo - zaključio je Ćiro o bivšim vlastima.