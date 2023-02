Kad mi je Ćiro rekao da voli škampe, odmah sam odlučio napraviti mu šiš-ćevap od njih

Nakon jučerašnje tužne objave da nas je napustila legenda ovih prostora čini se kao da svatko od nas ima poneku anegdotu iz života u kojoj se pojavljuje Ćiro Blažević, a jedan od onih koji je imao čast više puta udovoljiti visokim gastronomskim kriterijima čovjeka koji je proputovao svijet, jeo u najboljim restoranima i znao prepoznati dobru hranu jest samozatajni chef Filip Horvat, vlasnik poznatog restorana Theatrium. Totalno drukčiji od drugih, chef sa samog vrha hrvatske gastronomske scene koji ne naginje nijednom lobiju, nećete ga vidjeti na mondenim gastronomskim okupljanjima, ne pada mu na pamet sudjelovati u nekom televizijskom gastro-spektaklu, ne komentira ništa što nije usko vezano uz njegov posao nekoliko puta ugostio je i legendarnog Ćiru Blaževića. Evo što nam je tom prilikom ispričao.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

:: Zadnji put kad smo bili u Theatriumu bilo je zanimljivo promatrati kako s kolegama komentirate što je koji gost naručio (sve ste ih oslovljavali imenom), podsjećali ih na njihova omiljena jela, što piju, znate sve o njihovim prehrambenim navikama... Imate u glavi bazu relevantnih podataka za svakog stalnog gosta? Ljudi to vole, osjećaju se kao doma?

Da, jako dobro poznajem svoje goste. Imao sam sreću da sam ih jako puno upoznao kroz restoran i razgovor s njima. Kad udeš sa svakim samo malo dublje u razgovor, brzo skužiš što tvoj gost voli i svaki put ga pokušaš usrećiti. Istina je da nam se puno gostiju vraća i zapravo oni nas ispituju što danas da jedu i što im predlažem, bilo to neko jelo ili vino. Mi u Theatriumu jako pazimo na naše goste i stvarno im želimo da se do kraja opuste dok su kod nas. Cilj je da nam daju povjerenje i jednostavno uživaju, a za ostalo ćemo se mi pobrinuti.

:: Jedan od vaših stalnih gostiju je i Ćiro Blažević. Vrhunski trener koji je proputovao svijet, probao sve moguće kuhinje svijeta, razvio ukus, skupio znanja i iskustva dođe k vama na bečki odrezak i tvrdi da je jedan od najboljih koje je probao. Čovjeku to mora goditi?

Pa naravno da godi kad veliki Ćiro kaže da je kod tebe pojeo jedan od najbolji bečkih. Prvo, čovjek stvarno ima iskustva, prošao je sve, probao hranu u najboljim restoranima svijeta i zna prepoznati kad se netko trudi i može napraviti nešto kako treba.

:: Znamo da ste bečki odrezak tada prvi put pripremali, ekskluzivno za Ćiru. Kasnije ste mu napravili i šiš-ćevap od škampa. Kako je do toga došlo, Ćiro nam nije na prvu tip za tako nešto? Ili se varamo?

Hahaha, da! Bila je u pitanju jedna subota kada je Ćiro svratio do nas i tom prilikom izjavio da voli škampe. Kako ja volim raditi s ribom, a na meniju već imamo šiš-ćevap od tune, tako sam taj dan osjetio da mi se pruža idealna prilika Ćiri napraviti šiš-ćevap od škampa. Imaš respekt prema Ćiri, znaš da možda ne smiješ pretjerati s drugačijom hranom. Ali taj dan sam iz prve rekao, napravit ću taj šiš-ćevap od škampa i gotovo. Kad me konobar pitao hoću li stvarno Ćiri poslužiti taj neobični šiš-ćevap, ja sam odmah rekao – da. Malo smo se pogledali, nasmijali se i zaključili da će taj šiš razvaliti i sigurno neće Ćiru ostaviti ravnodušnim. Kome drugom možeš pristupiti s ovakvim eksperimentom nego čovjeku koji je prošao cijeli svijet, jeo i probao sve i svašta i uživao u najboljim stvarima na svijetu?!

Pripremiti šiš-ćevap od škampa u kućnoj radinosti možda zvuči nerealno, ali donosimo vam savjet Filipa Horvata kako savršeno ispržiti bečki odrezak – još jedno jelo kojim je oduševio legendarnog Ćiru.

Foto: Filip Horvat