Porazgovarali smo s vatrenim oko velikog transfera, otkrio nam je što će učiniti

Luka Sučić nije mogao biti zadovoljan nakon susreta u Pamploni između njegova Real Sociedada protiv Osasune, za koju je, također cijeli susret odigrao naš drugi reprezentativac Ante Budimir.

– U Pamploni je uvijek teška utakmica, Osasuna je kod kuće jaka i tvrda momčad. Mi bez veze primamo golove, i to nas košta. Pokušali smo sve na kraju, ali nismo uspjeli. Čeka nas sad Kup u četvrtak ponovno protiv Osasune i nadam se prolasku u polufinale. To je šansa za revanš i vjerujem da će završiti u našu korist – rekao nam je Sučić nakon utakmice na El Sadaru.

Bila je to još jedna sjajna izvedba Ante Budimira. Naš je reprezentativac bio dvostruki strijelac u 2:1 pobjedi svoje momčadi. Zabio je ove sezone 12 pogodaka, a ukupno 56. prvenstveni pogodak za Osasunu. Samo jedan ga dijeli od izjednačenja rekorda koji će, kako sada stvari stoje, vrlo brzo biti srušen. Jeste li popričali?

– Nakon utakmice nismo. Samo smo na terenu razgovarali o jedanaestercu.

Što ste mu rekli?

– Pa da nije jedanaesterac, a on kaže da je, pa rekoh – vidi se na kameri da nije. Ali dobro...

Zanimljivo je što stadion El Sadar ima dva golema semafora, najveća u La Ligi nakon Bernabeua, na kojima su i igrači i gledatelji mogli više puta vidjeti taj Budimirov pad u vrijeme dok je sudac gledao u VAR monitor. Tako su reakcije bile burne... Glavni djelitelj pravde svirao je kazneni udarac na Budimiru, a onda promijenio odluku i dao mu žuti karton za simuliranje. To je bilo kod rezultata 1:0, a naš se reprezentativac već spremao izvesti jedanaesterac.

Kako se našao u Španjolskoj? Što mu odgovara, a što ne, pitali smo Sučića.

– Snašao sam se stvarno dobro, svi su me odlično primili, imam dojam kao da sam godinama ovdje, sretan sam.

Prije susreta popričali smo s nekim navijačima Real Sociedada, oni očekuju da naslijedite Mikela Merina, koji je prošlog ljeta otišao u Real Sociedad.

– Ne želim biti Merino, ja sam Luka Sučić. Merin je otišao, a sada sam ja ovdje i želim graditi svoj put – jasan je hrvatski reprezentativac.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Koliko ste zadovoljni vlastitim igrama u Španjolskoj?

– Mogu biti zadovoljan, svaku utakmicu u prvenstvu igram od početka, trener je sretan sa mnom i ja sam sretan. Ovo je prava liga za mene. Brzo sam se udomaćio, nije to bilo teško jer izvrsno sam primljen.

Mnogi su se začudili kad je prošlog ljeta prešao iz RB Salzburga u Real Sociedad, ali pokazalo se to dobrim.

– Je, imao sam dosta ponuda, u igri su bila imena većih klubova, ali meni je bilo bitno igrati. Išao sam tamo gdje ću imati minutažu, nisam se vodio novcem i stvarno sam pogodio. Trener Imanol Alguacil i sportski direktor su me htjeli. Imali smo odličan razgovor, najbolje sam se osjećao u toj priči i zato sam se odlučio.

Vidi li Real Sociedad kao korak da se ode i dalje?

– Naravno. Ovo je pravi korak za mene, stepenica prema top klubu, a vidjet ćemo kad će biti vrijeme za vrhunsku razinu. Oduvijek sam pratio La Ligu i fasciniralo me kako se igra, nema nabijanja. Svaki se igrač raduje utakmicama protiv Reala, Barcelone... Tako i ja. Imao sam to iskustvo, a veselim se i novim susretima.

Je li se u zadnje vrijeme čuo s bratićem Petrom Sučićem?

– Priča se puno o njemu i Martinu Baturini u kontekstu igranja u velikim klubovima. Prvo se treba vratiti od ozljede. Zna on sam što treba, koji mu je najbolji sljedeći korak. Ja mu mogu dati savjet, i dat ću mu ga, ali najbolje zna on.

Bi li imao mjesta u Real Sociedadu?

– Imao bi. Uvijek.

Kao momčad teško zabijate, a i osobno ste ove sezone često pogađali stative i grede. Kako te okvire vrata pretvoriti u pogotke?

– Ne znam. Stvarno sam ih dosta pogodio. Nemam sreće, jednostavno je tako. Mučimo se kao momčad da stvorimo neke šanse. Radimo na tome, siguran sam da će biti bolje.

Kakve su ambicije? Imate četvrtfinale Kupa s Osasunom, u Europskoj ligi Midtjylland, u prvenstvu ste deseti.

– U Kupu je cilj proći u polufinale, u Europskoj ligi da odemo dalje, a u prvenstvu se nadamo Ligi prvaka, no teško je. Voljeli bismo odigrati nešto značajno na međunarodnoj sceni – zaključio je Sučić.

Situaciju kod poništene odluke o jedanaestercu komentirao je i Ante Budimir.

– Da, Luka kaže da nije bio... Neću ulaziti u to, ne zato što nije važno, ne želim biti oportunist jer i inače ne komentiram odluke sudaca. Iako, razgovarao sam sa sucem u svlačionici. Jedino mogu komentirati ono što me muči u današnjem nogometu – kad sudac nešto vidi, a vidi, i dosudi, onda mu netko od ljudi gore u sobi, na temelju 3D-a, to mijenja i donosi drukčije odluke. To je jedina stvar o kojoj mogu nešto reći. VAR je dobar i pomaže, ali u ovakvim situacijama sudac treba preuzeti odgovornost za ono što vidi, a vidio je. On vidi u 10D-u, a na VAR-u je 3D – kazao je Budimir.