Vatreni iz Španjolske zaželio sreću rukometašima: 'Neću vas moći gledati, vratite se sa zlatom!'

Lako bi se bilo prilagoditi na život u Pamploni. Iako su vremenske prilike trenutačno dosta slične onima u Hrvatskoj, u ovom se španjolskom gradu osjeća posebna energija. Čak i uz temperaturu od samo nekoliko stupnjeva, uličice strogog gradskog centra prepune su do kasnih sati. Nije baš idealan scenarij ako se morate ustati rano ujutro na sastanak s direktorom nogometnog kluba Osasuna. A Francisco Canal ispričao nam je posebnu priču o posljednjih desetak godina kluba koji trenutačno proživljava posebnu transformaciju.

– Još prije deset godina Osasuna je bila praktično pred gašenjem. Klub je ispao u drugu ligu, dugovanja su bila 50 milijuna eura, morali su prodati stadion, a mnogi sponzori napustili su klub. Da smo ispali u treću ligu, što je bilo jako blizu, vjerojatno bismo nestali. U sezoni 2015./2016. klub je izborio plasman u Primeru, no problem s dugovanjima nije nestao. Ljudima u klubu važno je bilo da ta priča potraje, odnosno da raste. Stoga je najvažnije bilo ne trošiti novac na riskantna pojačanja, nismo smjeli trošiti. Bilo je to posađeno sjeme za otplatu svih dugovanja – kazao je Francisco Canal, direktor kluba.

Ali bio je to samo dio problema.

– U sezoni 2016./2017. ispali smo iz lige s najmanje osvojenih bodova u ligi i samo jednom pobjedom u 29 utakmica. U to doba počeli smo intenzivnije raditi na povećanju broja članova, kojih je danas oko 21 tisuća. Naše su se brojke u posljednjim godinama znatno povećale u tom smislu. Navijači su nam jako važni i broj članova nam se udvostručio u posljednjih desetak godina. Dvije godine nakon ispadanja vratili smo se u Primeru i sljedeću sezonu završili na desetom mjestu. U tim počecima stvaranja nove vizije nije bilo lagano. Postojali su dugovi koje je trebalo sanirati, neki čelnici kluba bili su uključeni u malverzacije i trebalo je vratiti povjerenje...

A projekt rekonstrukcije stadiona tražio je nova ulaganja.

– U početku smo planirali uložiti 16 milijuna eura, no ta brojka popela se na 23 milijuna. Rekonstrukcija je trajala dvije godine, a stadion je prije nekoliko godina proglašen najljepšim na svijetu.

Fran Canal posljednjih pet godina smatra najljepšima u svom životu.

– Klub ide putem dugoročne stabilnosti. Prihodi su u porastu, a u odnosu na sezonu prije deset godina dobivamo deset puta više novca od sponzorstava.

Canala smo pitali koliko dobro poznaje zbivanja u hrvatskom nogometu?

– Često sam u kontaktu s Dennisom Gudasićem iz Lokomotive. Ne poznajem sve igrače u momčadima poput Dinama, no znam da je vaša liga važna iz više razloga.

Jeste li pratili nekog određenog igrača ili možda Dinamove uspjehe posljednjih godina?

– Ne pratim ligu posebno, no gledam vaše momčadi kada igraju u Europi. Naravno, mi u Osasuni pratimo svaku utakmicu hrvatske reprezentacije, zbog Ante Budimira.

Sigurno postoji neki hrvatski nogometaš kojega biste htjeli kupiti ili dovesti?

– O tome bi možda bolje i više pričao sportski direktor kluba. On sigurno zna nešto više.

Mislite li da su Barcelona ili Real Madrid privilegirani klubovi?

– Na koju vrstu privilegija mislite?

Dajte, znate na što mislim?

– (smijeh) Na institucionalnoj razini, Real Madrid i Barcelona nemaju uvijek namjeru graditi dobre odnose s ostalim klubovima u La Ligi. No, ako me pitate za relacije u sudačkoj organizaciji, da, rekao bih da su privilegirani.

Dijeli li se Uefin novac na pošten način?

– Najveći dio novca u europskom nogometu vrti se oko televizijskih prava. Brojna europska klupska nogometna natjecanja promijenila su format. Moramo pričekati nekoliko godina kako bismo vidjeli hoće li te promjene pridonijeti poštenoj podjeli novca.

Pričao je direktor i o Anti Budimiru.

– Način na koji živi i njegov mentalitet, težnja da svaki dan bude bolji, način je razmišljanja svih nas koji pripadamo Osasuni – kazao je Canal.

A u nogometnu akademiju u Osasuni polažu jako velike nade. O tom nam je projektu pričao direktor akademije Angel Alcalde. Opširno je opisao projekciju razvoja nogometne škole i istaknuo da je prvom momčadi prošle sezone prošlo 12 igrača iz vlastitog pogona.

– Prije osam godina u našem je klubu bilo možda 20 posto najboljih igrača iz regije, a danas su svi najbolji tu. Puno više naših igrača igra u različitim selekcijama španjolske reprezentacije – kazao je Alcalde.

U radu s mladim selekcijama pomaže i Ante Budimir.

– To je dio naše metodologije, svaki tjedan pozovemo nekog igrača iz prve momčadi. Svojim prisustvom i objašnjenjima jako puno pomaže razvoju naših mladih igrača. Za Antu je važno kazati da je utjelovljenje svega onoga što naša sportska klupska filozofija podrazumijeva – istaknuo je Alcalde.

O našem je napadaču pričao i trener momčadi Vicente Moreno.

– On zna zabiti gol. On živi za gol – izjavio je Moreno na konferenciji za medije u Pamploni uoči prvenstvene utakmice s Real Sociedadom.

Budimir je u sezonu ušao uspješnije nego prethodnih sezona. U 24 utakmice zabio je 13 pogodaka i jednom je asistirao.

– Pogotke zabija zahvaljujući sebi i pomoći suigrača – naglasio je Moreno.

Moreno je sjeo na klupu Osasune ove sezone, a Budimiru je bio trener i u Mallorci od siječnja 2019. do kolovoza 2020.

A s Budimirom smo malo popričali i o sjajnim nastupima hrvatske rukometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu koju očekuje finale turnira.

– Pratim stalno velika natjecanja. Sjećam se još onog turnira u Portugalu 2003. godine. Kakvo je to samo bilo živciranje... U međuvremenu sam se smirio. No, primjećujem da sam, kako je turnir odmicao, opet bio sve nervozniji. Utakmica s Mađarskom u tom je smislu bila posebna. Tu sam u jednom trenutku prestao vjerovati jer se činilo da se ne možemo izvući. No, svaka čast dečkima. Želim im svu sreću, žao mi je što neću moći gledati finale koji se igra od 18 sati. Moja utakmica protiv Real Sociedada počinje u 18.30, a nakon nje najprije ću pogledati jesmo li prvaci. Nadam se da ćemo biti, želim im da se vrate sa zlatom oko vrata – kaže Budimir.

Dakle, rukomet je jedna od rijetkih stvari koje vas mogu izbaciti iz takta?

– Ne više kao prije, ali ono protiv Mađarske bilo je jako stresno – zaključio je Budimir.