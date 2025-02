VIDEO Vatrenog samo jedan gol dijeli od vječne slave! Šetali smo gradom u kojem ga obožavaju

Nedjelja na dan utakmice u Pamploni možda najbolje oslikava mentalitet ljudi španjolskog podneblja. Iako će u Pamploni kazati kako su malo drugačiji od ostatka Španjolske. No, imaju onaj lagani ritam. A kome to ne bi odgovaralo!? Malo šetnje kalama strogog centra grada iz kojih na svakom koraku vire kafići, restorani, suvenirnice... A grad prepun navijača. Miješali su se oni s dresovima Osasune i gostujućeg Real Sociedada. Drugačiji su to rituali u kojima nema onog nama poznatog navijačkog antagonizma, da ne kažem, (pre)čestog divljaštva.

Za Osasunine navijače Ante Budimir jedan je od najvećih ljubimaca. Protiv Sociedada bio raspoložen. Postigao je oba pogotka za 2:1 pobjedi i sada je samo jedan pogodak udaljen od statusa najboljeg Osasuninog strijelca u La ligi. Do sada je u španjolskom prvenstvu postigao 56 pogodaka, ukupno u svim natjecanjima - 62. Našem je reprezentativcu sinoć poništen prethodno dosuđeni jedanaesterac. Sudac je procijenio da je Budimir simulirao kontakt kod pada u šesnaestercu. Malo je nedostajalo da to bude posebna slavljenička večer našeg reprezentativca. S druge strane, Luka Sučić je u dresu Real Sociedada odigrao cijeli susret. Ante je na kraju ispraćen ovacijama i povicima: 'Budi, Budi...'

A na dan utakmice malo smo prošetali ovim prekrasnim gradićem. Kada u Pamploni pričaju o sportu, početak svega ipak je jedno ime. Miguel Indurain najveće je sportsko božanstvo u Navari. Sjever Španjolske godinama se, do pojave Rafe Nadala, klanjao legendarnom biciklisti koji je u svom najuspješnijem sportskom razdoblju osvajao najpoznatije svjetske utrke i okitio se medaljom na Olimpijskim igrama. I danas je on za stanovnike ove regije najomiljeniji lik i junak nacije. Ponosno će vam kazati kako je njihova povijesna priča počela još u rimsko doba.

- Mi nismo kao oni s južne strane slavnog puta Svetog Jakova, poznatijeg kao Il Camino. Mi smo racionalniji, bliži Keltima, a oni južnjaci su topliji...' - pričaju u Pamploni.

Uži gradski centar je prekrasan, prepun povijesnih detalja, crkvi, katedrala, ali i bogate i originalne gastronomske ponude. U Pamploni se u tjednu San Fermina, zaštitnika regije Navara, očekuje dva milijuna turista. Sve ulice opet će biti prepune kao i svih ovih godina i zbog čuvene trke s bikovima. U Pamploni ne mare previše za sve one koji se bune inzistirajući na pravima i zaštiti životinja.

- Nismo mi izmislili ovu priču s bikovima i borbe. Mi smo je samo očuvali za razliku od drugih. Ovdje imate treću najveću koridu u svijetu, iza one u Ciudad de Mexicu i Madridu. Otvorena je samo sedam dana u tjednu, onom tijekom proslave San Fermina - objasnit će nam dobro upućeni.

Ovaj dio Španjolske početkom dvadesetih godina prošlog stoljeća neodoljivo je privlačio još jednog velikana. S 24 godine ovdje je prvi put došao Ernest Hemingway. Uživao je u l lagodnom i boemskom životu, spavao u hotelu La Perla, na trgu Plaza de Castillo. Odmah ispred hotela i danas postoji prvi restoran otvoren u ovom gradu, prije gotovo 150 godina. Zove se Iruna, a i danas možete ući u prostoriju s vitrinama i šankom na kojem u polumraku stoji Hemingwayev kip. Naravno, naslonjen na šank. Pronaći ga mogu samo oni upućeniji. Hemingway, navodno, nikada nije sudjelovao u utrci s bikovima. No, boravak u Pamploni tri godine kasnije poslužio mu je kao inspiracija za roman 'Sunce se ponovo rađa'... Poželite li pravi aktivni odmor, onda u Pamplonu morate doći baš u doba najveće fešte kada domaćini organiziraju 'druženje s bikovima'. Utrka počinje ispred gradske vijećnice, staza je duga oko 850 metara, a najčešće utrka traje do tri minute. Najbolji pogled imaju oni koji iznajmljuju balkone na dan utrke, a dnevni najam stajat će vas 250 eura. U prosjeku netko na ovoj utrci smrtno strada jednom u deset godina.

- Ako negdje trebate stradati od susreta s bikom, onda je najbolje da vam se to dogodi u Pamploni - kažu naši domaćini.