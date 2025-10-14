Naši Portali
RADE BOGDANOVIĆ

Popularni Srbin izazvao buru: Više me nećete vidjeti! U sve je umiješan i Aleksandar Vučić

Sarajevo: Premijera filma o Vahidu Halilhodžiću "Moja istina-Vaha"
Foto: Damir Hajdarbasic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
14.10.2025.
u 13:23

Piksi je kukavica i bjegunac, ali jedan čovjek je najveće zlo srpskog nogometa, poručio je popularni komentator Rade Bogdanović

Nekadašnji reprezentativac Srbije, a danas popularni stručni analitičar, Rade Bogdanović, ponovno je izazvao buru izjavama u gostovanju u jednom podcastu. Nakon što je reprezentacija Srbije doživjela poraz od Albanije u Leskovcu i dodatno se udaljila od plasmana na Svjetsko prvenstvo, Bogdanović je oštro prozvao vodstvo Nogometnog saveza Srbije, bivšeg izbornika Dragana Stojkovića Piksija i cijeli stručni kadar.

Posebno se osvrnuo i na predsjednika Saveza, legendarnog Dragana Džajića
- Predsjednik ima 79 godina. Nek mu Bog da zdravlja i da živi do 100, ali realno, što on sada može pokrenuti? Pa ljudi moji, to je posljednja životna faza. Zar stvarno mislite da može donijeti neku energiju i promjenu.
Bogdanović je potom kritizirao i odluku Dragana Stojkovića Piksija da napusti reprezentaciju:
- Mogao je reći da će otići u prosincu, bez obzira na rezultate. To bi bilo u redu. Ali on je odlučio pobjeći odmah. U njegovom karakteru je da bježi – bjegunac je cijeli život. Pobjegao je iz Saveza 2004., pobjegao je i iz Zvezde kad je trebao biti predsjednik. Takav je - rekao je bivši reprezentativac.

- Mogao je ostati do kraja, sa svojom djecom, i svi bi znali da odlazi. Publika ima pravo skandirati što hoće, ali on je trebao pokazati karakter i reći: “Odlazim u prosincu, ali ću s reprezentacijom ostati do kraja kvalifikacija.”’
Bogdanović se dotaknuo i odluke da Srbija protiv Albanije igra u Leskovcu, a ne u Beogradu.
- Jedini razlog zašto se igralo tamo jest strah od debakla protiv Engleza. Manji teren, manja buka, mirnije tribine... Sve su to izgovori. Otišli su u manju sredinu kako bi izbjegli pritisak Beograda, a opet su mu navijači skandirali da odlazi - rekao je sarkastično.

Za kraj, Bogdanović je dodao i usporedbu s politikom:
- Predsjedniku Aleksandru Vučiću svi viču “pederu”, pa on ne odlazi. Je li to znači da je kukavica ili da nije? Publika ima pravo na mišljenje, ali vođa mora izdržati pritisak. Piksi je pokazao da to ne može - zaključio je Bogdanović.
Nakone "vatrene" analize, Bogdanović je na kraju zaključio:
- Ovo je bilo moje posljednje obraćanje. Mene nijedan medij više neće vidjeti, od danas uživo, sigurno do veljače, ožujka sljedeće godine. I to je to!
Iako navijači Srbije često nisu dijelili Bogdanovićevo mišljenje oko reprezentacije, sad ne kriju da im je žao što je on odlučio povući se.
Također, mnogi od njih tvrde da je Vučić uspio "slomiti" i Bogdanovića svojim nevjerojatnim pritiskom koji traje već godinama, ali da se nadaju da njegovo odsustvo iz medija neće dugo potrajati.

Igor Štimac zbog 'ZDS' prijavljen i Uefi?! U BiH uskoro odlučuju o mogućim sankcijama
Ključne riječi
Srbija Aleksandar Vučić Rade Bogdanović

Želite prijaviti greške?

