Otkriveno koliko je kao izbornik Srbije zaradio Piksi Stojković, od iznosa 'boli glava'

Nakon šokantnog poraza od Albanije s kojim je reprezentacija Srbije napravila veliki korak natrag u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, ne stišavaju se priče oko te reprezentacije.

Zna se da je nakon tog poraza u Leskovcu izbornik Dragan Stojković ponudio ostavku, a ona je promptno i prihvaćena, te će na utakmici u Andori na klupi Srbije biti Zoran Mirković, igrač koji je našoj i srpskoj javnosti poznat po incidentu iz 1999. godine. Tada je na maksimirskom stadionu primio Roberta Jarnija za testise nakon jednog duela u utakmici kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2000. godine i dobio crveni karton.

No, to ne znači da se stišavaju kritike na račun dosadašnjeg izbornika Piksija Stojkovića.

Nekadašnji srpski nogometaš Rade Bogdanović otkrio je da je Piksi u četiri i pol godine kao izbornik od saveza plaćen 11 milijuna eura. Srpski mediji dodaju da ta informacija nije potpuno provjerena, ali i da je Stojkovićev ugovor bio skriven od javnosti.