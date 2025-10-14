Naši Portali
Nogomet

Otkriveno koliko je kao izbornik Srbije zaradio Piksi Stojković, od iznosa 'boli glava'

Albanija srušila Srbiju u Leskovcu
Predrag Milosavljevic/XINHUA
Autor
Robert Junaci
14.10.2025.
u 10:44

Iznos nije potpuno provjeren, ali otkrio ga je bivši srpski nogometaš Rade Bogdanović

Nakon šokantnog poraza od Albanije s kojim je reprezentacija Srbije napravila veliki korak natrag u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, ne stišavaju se priče oko te reprezentacije.

Zna se da je nakon tog poraza u Leskovcu izbornik Dragan Stojković ponudio ostavku, a ona je promptno i prihvaćena, te će na utakmici u Andori na klupi Srbije biti Zoran Mirković, igrač koji je našoj i srpskoj javnosti poznat po incidentu iz 1999. godine. Tada je na maksimirskom stadionu primio Roberta Jarnija za testise nakon jednog duela u utakmici kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2000. godine i dobio crveni karton.
No, to ne znači da se stišavaju kritike na račun dosadašnjeg izbornika Piksija Stojkovića.
Nekadašnji srpski nogometaš Rade Bogdanović otkrio je da je Piksi u četiri i pol godine kao izbornik od saveza plaćen 11 milijuna eura. Srpski mediji dodaju da ta informacija nije potpuno provjerena, ali i da je Stojkovićev ugovor bio skriven od javnosti.
Ključne riječi
Dragan Stojković Andora Albanija Srbija

