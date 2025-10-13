Dragan Stojković degutantno vrijeđao švicarske Kosovare, a konobar je ispričao pravu istinu o njemu

Dragan 'Piksi' Stojković više nije izbornik reprezentacije Srbije, sada je i službeno potvrđeno. Dan nakon što je Srbija kod kuće u kvalifikacijama za SP poražena s 1:0 od Albanije i dan nakon što je ponudio ostavku, smjena Stojkovića je i službeno potvrđena, odnosno ostavka je i službeno prihvaćena, kako god želite gledati na situaciju. Legendarni bivši igrač nakon četiri i pol godine više neće sjediti na kormilu reprezentacije, a njega će, u minimalnu ruku privremeno, zamijeniti dosadašnji izbornik U-21 reprezentacije Srbije, Zoran Mirković

Bivši nogometaš Crvene zvezde sa suprugom Snežom napravio je obiteljski dom u Dorćolu, urbanom naselju u Beogradu, a ondje žive u luksuznoj vili. Novinari srpskog medija Kurira razgovarali su sa Piksijevim susjedima koji su otkrili kakav je privatno.

- Susreo sam ga par puta ovdje u naselju kad dođe iz inozemstva. Često je u društvu supruge. Onako kako izgledaju u novinama, apsolutno su takvi i uživo. Znate što mi je najzanimljivije, koliko su zapravo oboje jedni sasvim normalni i prizemni ljudi. Toliko novca imaju, a toliko su nenametljivi. Tko ga zaista dobro ne poznaje, kao i njegovu karijeru, nema šanse da bi ga prepoznao na ulici - ispričao je jedan Stojkovićev susjed.

Konobar iz jednog ugostiteljskog objekta otkrio je kako se legendarni Piksi ponaša kad dođe kod njih.

- Također sam ga sretao s gospođom, ali je super što svaki put ostavi dobru napojnicu. Posljednji put kad je bio, pio je neko dobro vino. Znam da smo za njih dvoje poslužili samo najkvalitetnije i trudili smo se da sve bude na vrhunskoj razini. Tako je na kraju i zahvalio, jer nam je Dragan ostavio, točnije meni, 100 eura napojnice. Prvo sam odbijao i rekao da je stvarno previše, ali on nije ni htio drugačije postupiti. Znam da se osmjehnuo i u tom trenutku mi rekao: 'Ovo je tvoje, zaslužio si i nemoj se ustručavati - izjavio je konobar za SuperTV.

Također, svi se sigurno sjećaju Piksijevog skandala na svjetskom prvenstvu 2022. godine kada je degutantno vrijeđao švicarske Kosovare, točnije Xherdana Shaqirija te Granita Xhaku. Srbi su u jednom trenutku poveli 1:2 protiv Švicarske pogotkom Juventusovog napadala Dušana Vlahovića, a kamere su uhvatile legendarnog jugoslavenskog nogometaša kako slavi pogodak, ali to je svakako mogao napraviti i na puno ljepši način.

Piksi se tada zaista ponio jako ružno kada je spominjao 'šiptarsku majku', a kraj utakmice protekao je tada u vrlo ružnim scenama naguravanja Xhake i srpskih nogometaša, a nastali su i neredi na tribinama.