Popularni pjevač u Nadzornom odboru splitskog ponosa, najboljeg kluba 20. stoljeća!

Zlatan Stipišić Gibonni postaje novi član Nadzornog odbora KK Splita. Popularni pjevač se smatra utjelovljenjem strasti, ponosa i ljubavi prema svom gradu, ali i klubu, te na Gripama vjeruju da će doprinijeti ugledu NO-a, te povećati povjerenje navijača i sponzora, javlja Dalmatinski portal.

Vijest je pomalo iznenađujuća, ali Gibonni bi svojim primjerom, vjeruju na Gripama, trebao inspirirati igrače, djelatnike i navijače, s obzirom na njegovu iskrenost i bezuvjetnu ljubav prema Splitu.

Igor Štimac kažnjen u BiH zbog pozdrava 'Za dom spremni' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U svakom slučaju, navijači trostrukog prvaka Europe i kluba koji je proglašen najboljim u 20. stoljeću, se nadaju da bi već ove sezone na Gripama mogao zasvirati njegov hit 'Mi smo prvaci'. Do tada kažimo da novi Nadzorni odbor ima šest članova, te će svi raditi volonterski. Osim Gibonnija, tu su još Ivan Torlak, Domagoj Maroević, Ivica Bašić, Duje Sučić i Ivan Radja.