Postao je najveći svih vremena, a sjećam ga se iz doba kada je sam pravo svoje rublje

Sve se dogodilo tako brzo u karijeri Michaela Jordana od trenutka kada je službeno postao NBA igrač. Na terenu se nije suočio s ozbiljnim problemima jer je jednostavno morao raditi ono što najbolje zna. Međutim, isto se nije moglo reći za njegov život izvan terena.

Kao brzorastuća NBA zvijezda, Jordan je postao najomiljeniji novajlija u ligi. Gdje god je išao, uvijek je privlačio publiku. U početku je sve bilo dobro dok njegov suigrač iz Chicago Bullsa Brad Sellers nije počeo osjećati zabrinutost zbog svog privatnog života. Sellers je suosjećao s Jordanom dok je svjedočio MJ-evoj nemogućnosti da živi normalnim životom na početku svoje karijere. Do danas se bivši Bull živo sjeća iskrenog razgovora koji je vodio s Mikeom o tome.

„Vidjeli ste MJ-a kako pere rublje u prvih nekoliko mjeseci i to je bio on tada, živio je kao običan tip“, rekao je Sellers:

- Ali on je postajao sve veći i veći u košarci i do te mjere da nije mogao izlaziti. Sjećam se da sam mu jednog dana rekao: 'Hej, M, kako jedeš?'“

„Rekao mi je da će nazvati Jewel-Osco (lanac trgovina mješovitom robom) oko 15 minuta prije zatvaranja i obavijestiti ih da dolazi“, prisjetio se. „Ostali bi otvoreni kasnije kako bi mogao kupovati.“

Iako je Jordanu bilo teško obavljati najosnovnije stvari bez da ga navijači opsjedaju, njegova NBA slava donijela je i svoje prednosti. Primjerice, Sellers je rekao da su se on i neki od njegovih suigrača iz Bullsa rijetko morali nositi s gradskim prometom kad god bi dolazili na utakmice ili treninge u isto vrijeme kad i Jordan.

Kako se ispostavilo, gradska policija preuzela je na sebe da osigura da superzvijezda Bullsa neće zakasniti kamo god je trebao ići. Prateći MJ-ev automobil, Sellers i drugi igrači Bullsa također su izbjegli promet.

„Trudili bismo se ići autocestom blizu njegove kuće jer bi policajci upalili svjetla kada bi Michael ušao i vodili ga uz bankinu“, otkrio je Sellers. „Vozio bih svoj Chevy Blazer odmah iza njegove Corvette.“

Kako je dostigao GOAT status, Jordan se navikao na izazove da bude zaštitno lice NBA lige. Shvatio je da je njegova svjetska popularnost ujedno i odgovornost koju mora preuzeti do kraja života.

Sigurno, ima i svojih loših strana, ali s vremenom je MJ naučio kako prihvatiti dobro s lošim i pretvoriti to u nešto još smislenije i ispunjavajuće.

„To je velika odgovornost i toliko si podložan mnogim stvarima“, jednom je primijetio Jordan. „Mislim da dobro svakako nadmašuje loše i to što mi se svi dive, od odraslih do djece, daje osjećaj motivacije da idem dalje i uživam u onome što radim te budem primjer.“

Ovo samo pokazuje da, iako mnogi zavide Jordanu zbog njegove slave i utjecaja, istina je da nije lako biti u njegovoj koži...