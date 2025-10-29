Naši Portali
IZNENADIO SVE

Stigla je isprika legende kojoj se Srbija nije nadala: Vučić će zbog poniženja poludjeti od muke

Stjepan Meleš
29.10.2025.
u 11:57

Štimac se ispričao zbog toga što je pretjerao u jednom od svojih javnih istupa u kojima nije štedio Vučića, ali isprika nije bila upućena predsjedniku Srbije već njegovim pratiteljima koji ga podržavaju

Proslavljeni srpski košarkaš Vladimir Štimac poznat je po tome što je jedan od najglasnijih kritičara Aleksandra Vučića i režima u Srbiji. Štimac je mnoge iznenadio javnim istupima kada je u pitanju kritika na vladajuću stranku u Srbiji, a to se posebno odnosi na omraženog predsjednika Aleksandra Vučića.

Srbiju je prije godinu dana pogodila velika tragedija kada je u padu nadstrešice u Novom Sadu poginulo 16 osoba, a to je bio okidač da narod započne  velike proteste protiv aktualnog režima. Sve su započeli studenti u Beogradu, a njihov protest brzinom svjetlosti proširio se širom Srbije.

U svemu tome je sudjelovao Štimac koji je među prvima podržao studente i često ga možemo vidjeti na skupovima i protestima, a naravno itekako je aktivan i na društvenim mrežama. Bivši srpski košarkaš ne štedi ljude koji su dio režima u Srbiji i koji odbijaju da preuzmu odgovornost za tragediju koja je prošle godine “zavila u crno” Srbiju.

Štimac se ispričao zbog toga što je pretjerao u jednom od svojih javnih istupa u kojima nije štedio Vučića, ali isprika nije bila upućena predsjedniku Srbije već njegovim pratiteljima koji ga podržavaju.

- E da, ljudi, samo da vam se svima ispričam, jer znam da nekad pretjeram kad vrijeđam osobu koja je uništila cijelu zemlju i sve u njoj. Taj čovjek jednostavno probudi u meni sve najgore. Znate da vas sve volim i nemojte zamjeriti! Ne pravim razliku i sve poštujem, samo mi je važno da si čovjek - napisao je Štimac na X-u.

Sopić se javio za VL i komentirao vijest da postaje novi trener Osijeka: Evo što nam je rekao
Ključne riječi
Srbija košarka Aleksandar Vučić Vladimir Štimac

