Stigla je isprika legende kojoj se Srbija nije nadala: Vučić će zbog poniženja poludjeti od muke

Proslavljeni srpski košarkaš Vladimir Štimac poznat je po tome što je jedan od najglasnijih kritičara Aleksandra Vučića i režima u Srbiji. Štimac je mnoge iznenadio javnim istupima kada je u pitanju kritika na vladajuću stranku u Srbiji, a to se posebno odnosi na omraženog predsjednika Aleksandra Vučića.

Srbiju je prije godinu dana pogodila velika tragedija kada je u padu nadstrešice u Novom Sadu poginulo 16 osoba, a to je bio okidač da narod započne velike proteste protiv aktualnog režima. Sve su započeli studenti u Beogradu, a njihov protest brzinom svjetlosti proširio se širom Srbije.

U svemu tome je sudjelovao Štimac koji je među prvima podržao studente i često ga možemo vidjeti na skupovima i protestima, a naravno itekako je aktivan i na društvenim mrežama. Bivši srpski košarkaš ne štedi ljude koji su dio režima u Srbiji i koji odbijaju da preuzmu odgovornost za tragediju koja je prošle godine “zavila u crno” Srbiju.

Štimac se ispričao zbog toga što je pretjerao u jednom od svojih javnih istupa u kojima nije štedio Vučića, ali isprika nije bila upućena predsjedniku Srbije već njegovim pratiteljima koji ga podržavaju.

- E da, ljudi, samo da vam se svima ispričam, jer znam da nekad pretjeram kad vrijeđam osobu koja je uništila cijelu zemlju i sve u njoj. Taj čovjek jednostavno probudi u meni sve najgore. Znate da vas sve volim i nemojte zamjeriti! Ne pravim razliku i sve poštujem, samo mi je važno da si čovjek - napisao je Štimac na X-u.