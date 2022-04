Poole povukao Warriorse prema pobjedi

Nakon dvogodišnjeg izbivanja i preseljenja iz Oaklanda u San Francisco, Golden State Warriorsi su odigrali prvu utakmicu NBA doigravanja u Chase Centeru, u kojoj su sa 123-107 nadigrali Denver Nuggetse i tako poveli u seriji na četiri pobjede. Impresivni debi u doigravanju imao je razigravač Warriorsa Jordan Poole koji je sa 30 koševa (šut 9/13, za tricu 5/7) bio najefikasniji igrač utakmice u kojoj je zauzeo mjesto Stephena Curryja u početnoj petorci.

"Kakav playoff debi Jordan Poolea. Nevjerojatan je. Kakva zvijezda u usponu", rekao je za svog suigrača Klay Thompson koji je posljednju utakmicu u doigravanju odigrao prije gotovo tri godine, kad je započela njegova kalvarija s puknućima prednjeg križnog ligamenta u koljenu i Ahilove tetive.

Thompson je u povratku u doigravanje ubacio 19 koševa pogodivši pet trica iz 10 pokušaja.

Steph Curry nije započeo utakmicu, ali se vratio u momčad nakon što je zbog ozljede stopala propustio zadnjih 12 nastupa u osnovnom dijelu sezone. Ušao je u igru na polovici prve četvrtine uz ovacije u Chase Centeru. Kapetan Warriorsa je promašio prvih pet šuteva, ali je uz ograničene minute (21:41) uspio sakupiti 16 koševa uz četiri asistencije.

Druga utakmica je na rasporedu u noći s ponedjeljka na utorak, u kojoj će Golden State ponovno biti domaćin, a treneru Steveu Kerru ostaju slatke brige - vratiti Curryja među startere ili ostaviti Poolea u toj ulozi.

"O tome ćemo razmišljati kad za to dođe vrijeme", odgovorio je Kerr na upit o mogućoj dilemi.

Andrew Wiggins je za pobjednike ubacio 16 koševa uz devet skokova, a Draymond Green je uz 12 poena imao devet asistencija i šest skokova, a uz pomoć Kevona Looneyja je odradio odličan posao u čuvanju Nikole Jokića.

Denver je u San Franciscu bio ravnopravan do posljednje dvije minute prvog poluvremena u kojima su Warriorsi otišli na 11 koševa prednosti i uglavnom je povećavali do najuvjerljvijih +24 (102-78) u 40. minuti.

Warriorsi su Nikolu Jokića limitirali na 25 koševa, 10 skokova i šest asistencija, a najbolji igrač Denvera je za taj napadački učinak potrošio 25 šuteva (12/25) i djelomično sebe okrivio za poraz.

"Mislim da sam promašio nekoliko laganih šuteva, ali mislim i da su me vrlo dobro čuvali. Moram biti bolji. Moram barem pogađati polaganja i lagane šuteve", rekao je Jokić.

Will Burton je bio drugi najbolji igrač Nuggetsa sa 24 koša, šest skokova i pet asistencija.

Foto: Cary Edmondson/REUTERS Apr 16, 2022; San Francisco, California, USA; Golden State Warriors guard Moses Moody (4) passes the ball against Denver Nuggets forward Vlatko Cancar (31) in the fourth quarter during game one of the first round for the 2022 NBA playoffs at the Chase Center. Mandatory Credit: Cary Edmondson-USA TODAY Sports Photo: Cary Edmondson/REUTERS

Prednost domaćeg terena u prvoj utakmici je iskoristila i Philadelphia koja je sa 131-111 nadigrala Toronto. Raptorsi nisu bili konkurentni Embiidu i društvu. Sixersi su sredinom druge četvrtine otišli na dvoznamenkastu prednost, a gosti se do kraja utakmice nisu uspjeli približiti na jednoznamenkasti zaostatak.

Briljirao je Tyrese Maxey koji je ubacio 38 poena, što mu je osobni rekord u play-offu, a 21-godišnji branič je postao i najmlađi igrač u povijesti 76ersa koji je ubacio 30 ili više koševa u utakmici doigravanja. Tobias Harris je postigao 26 koševa. James Harden je spojio 22 poena i 14 asistencija, a Joel Embiid je uz lošu šutersku večer (5/15) uspio doći do 19 koševa i 15 skokova.

Raptorsi su tijekom osnovnog dijela sezone triput pobijedili Sixerse, dvaput su to učinili u Philadelphiji, ali da bi to ponovili u nekoj od sljedećih utakmica, morat će odigrati značajno bolje. Strijelce Toronta predvodio je Pascal Siakam sa 24 koša i sedam asistencija. OG Anunoby je postigao 20 poena, a Fred VanVleet 18. Scottie Barnes je imao 15 koševa, 10 skokova i osam asistencija.

Druga utakmica u Philadelphiji na rasporedu je u noći s ponedjeljka na utorak.

Jednu od dvije gostujuće pobjede u prvoj večeri ovogodišnjeg NBA doigravanja ostvarili su Minnesota Timberwolvesi u Memphisu, gdje su gosti slavili sa 130-117. Grizzliesi su u vrlo kratkom razdoblju utakmice bili su prednosti, više puta se vraćali iz dvoznamenkastog zaostatka, a posljednju priliku za dramatičnu završnicu propustili su tri minute prije kraja na +5 (114-109) za Minnesotu, kad je Baneov pokušaj za tricu na isteku napada blokirao McDaniels.

Timberwolvese je sa 36 koševa i šest asistencija predvodio Anthony Edwards koji je zasjenio najveću domaću zvijezdu Ja Moranta (32 koša, osam asistencija), koji je u završnici pogodio samo tri od šest slobodnih bacanja.

Karl-Anthony Towns je za pobjednike ubacio 29 koševa uz 13 skokova, a Malik Beasley je imao važnu ulogu "šestog igrača" sa 23 poena. Jaden McDaniels je uz 15 koševa imao sedam skokova i tri blokade. Gosti su pogodili 16 trica iz 41 pokušaja, a Grizzliesi su iza luka imali loših 7/27 (25,9%).

Dillon Brooks je za domaće ubacio 24 koša, a Desmond Bane 17. Druga utakmica u Memphisu na rasporedu je u noći s utorka na srijedu.

Foto: Cary Edmondson/REUTERS Apr 16, 2022; San Francisco, California, USA; Golden State Warriors guard Jordan Poole (3) dribbles against Denver Nuggets guard Bones Hyland (3) in the fourth quarter during game one of the first round for the 2022 NBA playoffs at the Chase Center. Mandatory Credit: Cary Edmondson-USA TODAY Sports Photo: Cary Edmondson/REUTERS