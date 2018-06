Političari, bojkotirajte otvaranje Svjetskog prvenstva u Rusiji!

Jedna od najuglednijih svjetskih organizacija za ljudska prava Human Rights Watch pozvala je svjetske političke lidere da bojkotiraju svečanost otvorenja Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji zbog ruske uloge u sirijskom ratu.

- Ne smijemo zatvarati oči pred strašnim zločinima koji se događaju u Siriji - izjavio je u razgovoru za Hinu Andrew Stroehlein, direktor za medije europskog ogranka Human Rights Watcha (HRW).

- Kad jednom utakmice krenu, onda je sve usmjereno prema sportu, kako i treba biti. No, svečano otvaranje je drugačije. To je politički skup. To je trenutak koji će Vladimir Putin željeti iskoristiti za svoju propagandu - naglašava Stroehlein.

Iako napominje kako se to ne tiče FIFA-e, Stroehlein ističe kako "zbog podržavanja Asadovog zločinačkog režima, zajedničkih bombardiranja u kojima su poginule stotine, ako ne i tisuće civila u Siriji, nitko ne bi trebao sudjelovati u tom slavlju koje će veličati Rusiju".

- To je simbolična gesta, ali simbolika je važna u politici - dodao je jedan od čelnika HRW-a, međunarodne organizacije koja ima zaposlenike u 40 zemalja širom svijeta, a osnovna joj je misija istraživanje slučajeva zlostavljanja, otkrivanje činjenica i promicanje ideje o jednakim pravima za sve ljude.

Veliki sportski događaji poput Svjetskog nogometnog prvenstva istovremeno su idealna platforma za ukazivanje na nepravdu i nepoštivanje ljudskih prava u svijetu, ali i eklatantni primjeri iskorištavanja i zlostavljanja. Stoga je Stroehlein na putovanju kroz nekoliko država čije će se reprezentacije natjecati na SP-u u Rusiji, kao jednu od postaja izabrao i Hrvatsku.

- Obilazimo mnoge države i govorimo o kršenju ljudskih prava koja se događaju vezano za ovo natjecanje, o povredama prava radnika koji su angažirani za rad na stadionima i potrebnoj infrastrukturi za održavanje Svjetskog prvenstva, kao i o tome što bi FIFA mogla napraviti vezano za te probleme - pojasnio je Hini svoju misiju.

Kršenja radničkih i političkih prava

- Oko velikih sportskih događaja se uvijek pojavljuju problemi. FIFA je u ovom slučaju, ipak, napravila nešto drugačije i na ovom će SP-u na snazi biti nove odredbe vezane za poštivanje ljudskih prava koje je svjetska nogometna organizacija prije nekoliko godina ugradila u svoj statut. Na papiru postoje pomaci, ali želimo da se s obećanja prijeđe na djela - rekao je.

Human Rights Watch je uoči početka SP-a u Rusiji objavio izvješće, rezultat rada njihovih djelatnika s terena, po kojem je 21 radnik poginuo na gradnji stadiona za SP. Na stadionima na kojima će svoje utakmice u grupnoj fazi igrati Hrvatska, poginulo ih je pet; četiri u Nižnjem Novgorodu, gdje će naša reprezentacija igrati protiv Argentine, a jedan u Rostovu na Donu, gdje će se odigrati dvoboj Hrvatske i Islanda. Najviše poginulih, osam, bilo je na stadionu u St. Peterburgu.

- Ne znamo mnogo o tim nesrećama, jer je do tih informacija jako teško doći. FIFA je istraživala neke od tih događaja, ali rezultati istraga nisu javno obznanjeni. Dakle, nije da FIFA ništa ne čini, ali ne znamo što čini - rekao je Stroehlein i odmah iznio prijedlog kako bi Međunarodna nogometna federacija u budućnosti mogla proaktivno brinuti o poštivanju ljudskih i radničkih prava.

- FIFA bi mogla u ugovore s domaćinima svjetskih prvenstava ugraditi odredbe o kontroli i nadziranju uvjeta na gradilištima te poštivanju ljudskih i radničkih prava. To ne moraju raditi zbog organizacija kao što su HRW ili Amnesty International, već samo moraju poštovati odredbe o ljudskim pravima koje su ugradili u svoje akte. FIFA mora objaviti rezultate provedenih istraga. Vjerujemo da bi ta otvorenost, kad su ljudi svjesni da ih se nadgleda, mogla dovesti do smanjenja kršenja radničkih prava. Ako se tim ljudima omogući da sve skrivaju, nikada neće doći do promjena.

Aktivisti HRW-a svjedočili su mnogim kršenjima radničkih prava, štrajkovima zbog neisplaćenih plaća, višemjesečnim kašnjenima s isplatama, nepoštivanju ugovora, radu u neljudskim uvjetima i sve su dokumentirali u svojim izvješćima.

- Nije samo Rusija u pitanju. Sada imate radnike koji rade u Kataru na izgradnji stadiona za Svjetsko prvenstvo 2022. koji rade po nesnosnim vrućinama, na temperaturi iznad 50 stupnjeva - kaže Stroehlein.

On je posebno zabrinut za ljude koji će u Rusiji za vrijeme SP željeti javno istaknuti svoje neslaganje s aktualnom politikom.

- Rusija ima vrlo stroge zakone po pitanju okupljanja i protesta, posebno za vrijeme Svjetskog prvenstva. Ne znam hoće li neke grupe, ipak, pokušati iskoristiti to doba za svoje aktivnosti. Bit će zanimljivo vidjeti kako će se ponašati ruske vlasti, ruska policija i kako će na sve to FIFA reagirati, ako se nešto dogodi. Moglo bi biti prilično dramatično.

Zabrinut je i za prava LGBT zajednice.

- S tim je već bilo problema prilikom Zimskih olimpijskih igara 2014. u Sočiju. U Rusiji već pet godina postoji zakon koji ljudima zabranjuje isticanje gay simbola, poput zastave duginih boja. Zanima me što će se dogoditi, ako se netko za vrijeme prvenstva pojavi s takvom zastavom, i kako će FIFA reagirati, s obzirom na njezin statut u kojem lijepo piše da je nedopuštena bilo kakva vrsta diskriminacije. FIFA ima mogućnost kazniti i isključiti pojedince ili organizacije unutar svog sustava koji provode bilo kakav oblik diskriminacije.

Egipat u Čečeniji, "crnoj rupi"

FIFA nije reagirala kada je Egipat za svoju bazu izabrao Grozni, glavni grad Čečenije, koju Stroehlein naziva "crnom rupom u kojoj borci za ljudska prava, koji se ne slažu s politikom čečenskog predsjednika Ramzana Kadirova, bivaju mučeni, ubijeni ili nestaju".

Stroehlein je uvjeren da će čečenski predsjednik iskoristiti veliku pozornicu kako bi promovirao svoju zemlju, što smatra nedopustivim.

- Čečeniji je bilo važno da bude dio Svjetskog prvenstva, što su postigli time što će ugostiti reprezentaciju Egipta, gdje po pitanju ljudskih prava posljednjih godina također nije ništa bolja situacija. FIFA ne može natjerati Egipat da promijeni lokaciju svog kampa, ali bi mogla iskoristiti ovu situaciju na drugačiji način - navodi Stroehlein.

U Čečeniji, naime, postoji još samo jedan aktivni borac za ljudska prava.

- Ime mu je Ojub Titijev. No, on se od siječnja nalazi u zatvoru pod lažnom optužbom za posjedovanje marihuane. Ako FIFA doista misli ozbiljno djelovati, mogla bi zahtijevati od čečenskih vlasti da oslobode Titijeva. To, naravno, neće promijeniti stanje ljudskih prava u Rusiji ili navesti Putina i Kadirova na promjenu stava, ali bi mogla biti dobra poruka. Nije mi nezamislivo da se dogodi jedna takva simbolična gesta - rekao je.

Stroehlein ne očekuje da će navijači zbog problematiziranja lošeg stanja po pitanju poštivanja ljudskih prava odustati od odlaska u Rusiju, ali je uvjeren da je većina svjesna onoga o čemu on i njegova organizacija govore.

- Ljudi će ići na utakmice, zabavljat će se i to je u redu, tako i treba biti. Ipak se radi o Svjetskom prvenstvu. Čak i ja, koji inače ne pratim nogomet, pratim Svjetsko prvenstvo. No, mislim da su navijači svjesni što se događa i da su bili razočarani kad su čuli da su Rusija i Katar dobili domaćinstva svjetskih prvenstava. Ni Rusija niti Katar nisu baš poznati po poštivanju ljudskih prava. Ne vjerujem da će to utjecati na uživanje u utakmicama kod navijača, ali uvjeren sam da su svjesni onoga na što ukazujemo.

No, Svjetsko prvenstvo traje samo mjesec dana tijekom kojih će se, možda, nešto i promijeniti nabolje. Ali što kad Svjetsko prvenstvo završi?

- Naravno, kad sve završi ne možemo očekivati da će Rusija odjednom postati država u kojoj se bespogovorno poštuju ljudska prava. No, u sljedećim će tjednima pažnja svjetske javnosti biti usmjerena na Rusiju i želimo da se govori o ovim važnim pitanjima. Reakcija FIFA-e će mnogo reći o tome mijenja li se doista ta organizacija ili su nove, prihvaćene norme poštivanja ljudskih prava samo mrtvo slovo na papiru - zaključio je Stroehlein.