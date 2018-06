Legendarni hrvatski kapetan karijeru nastavlja u talijanskom prvoligašu

Iako se prije samo nekoliko dana Darijo Srna spominjao u kontekstu grčkog PAOK-a i posao je, prema dostupnim informacijama, bio praktički gotov, na kraju je ipak puklo jer bivši hrvatski reprezentativac nije bio zadovoljan ulogom koja mu je bila namijenjena, piše Goal.

No, nije dugo trebalo da se pojavi nova ozbiljna kombinacija. A budući da o ovom poslu javlja ugledni Gianluca di Marzio, to bi trebalo biti - to. Srna bi trebao od iduće sezone igrati u Serie A! I to u Cagliariju koji 36-godišnjem desnom bočnom nudi jednogodišnji ugovor.

Di Marzio doznaje i da je Srna već u gradu s kojim se želi pobliže upoznati, kao i s uvjetima za rad koje klub ima na raspolaganju. A u Srninoj pratnji su i neki vodeći ljudi kluba poput direktora Marija Passettija.

Ostvari li se transfer, Srni će ovo biti treći klub u karijeri nakon splitskog Hajduka i Šahtara iz Donjecka u kojem je proveo zadnjih 15 godina.

Prošle sezone je za ukrajinskog prvaka odigrao samo 10 utakmica uslijed suspenzije zbog dopinga. A Cagliariju će, dođe li do dogovora, biti na raspolaganju od 23. kolovoza kad mu istječe polugodišnja suspenzija.

Srna je nastupio 134 puta za hrvatsku reprezentaciju, a ima i više od 100 utakmica u europskim natjecanjima. Ugovor sa Šahtarom istječe mu 30. lipnja.