Policija istražuje raskalašenu zabavu nogometaša i djevojaka: 'Odvratno je što su radili'

Nogometaši norveškog Branna pod istragom su policije nakon raskalašene zabave koju su organizirali na stadionu.

Sve je počelo vrlo pristojno kada su igrači organizirali večeru za momčad i upoznavanje s nogometašima koji su tek stigli u klub. Međutim, društvo je malo pretjeralo s alkoholom pa je nekome palo na pamet da bi bilo dobro skoknuti do stadiona.

Tada je skupina od 12 nogometaša pozvala sedam djevojaka od 20-ak godina. Na stadionu su popustile sve granice jer su neki nogometaši imali odnose s djevojkama, trčali su goli po travnjaku i simulirali slavljenje golova.

Nogometaši su prije toga ostavili mobilne telefone kako netko ne bi snimio što se događa i kako snimke ne bi procurile u javnost. No, na jednu stvar su zaboravili - nadzorne kamere koje su snimile sve, od odnosa do trčanja golih nogometaša. Razuzdana grupa na stadion je došla iza ponoći, a ostala sve do pet.

No, jedna od djevojaka nakon zabave je podnijela tužbu za seksualni napad, a osumnjičen je jedan od nogometaša čije ime nije objavljeno. Također, igrači koji su upali na stadioni morat će se testirati na drogu jer klub ima saznanja da su se tijekom zabave koristile i nedozvoljene susptance.

- Sve je to zaista odvratno. Imamo nove informacije koje kompliciraju situaciju. Ovo im nije prvi put, početkom godine isto su partijali. Razočaran sam jer su neki od njih pokazali veliko nepoštovanje - rekao je trener Eirik Horneland.

Brann je nakon 15 kola posljednja momčad lige sa samo 10 osvojenih bodova. No, ne čudi što igraju tako loše s obzirom da to da im se pola sastava bavi ovakvim stvarima umjesto da trenira.

Navijači su ih zbog svega izviždali u posljednjoj domaćoj utakmici protiv Sandefjorda. A zanimljivo da je Brann u tom susretu - pobijedio.

>> Hrvatski nogomet pod povećalom: Razgovarali smo s Josipom Šimunićem, Nenadom Črnkom i Ilijom Lončarevićem