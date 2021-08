Bivši igrač Dinama otvoreno: Ne vjerujem u prolazak, danas ni ribare ne možeš pobijediti 4:0

Tisuću puta opjevana Dinamova i Lamzina bajka protiv Eintrachta iz Frankfurta u lipnju 1967. godine zahtijeva još jednu temeljitu rekonstrukciju, kao podsjetnik da su čuda u nogometu moguća i da plave nakon 0:3 u Tiraspolu ipak još ne treba otpisati.

Naravno, ni Krznaru ni igračima koji su u toj moldavskoj blamaži sudjelovali nikada ne treba zaboraviti kako su olako i amaterski okaljali ugled europskog četvrtfinalista, ali sve dok je Dinamo još uvijek u igri za prolazak, ne treba ga otpisivati. Makar se i hranili iluzijom, podsjetimo ih da se ipak može. I da je Dinamo već jednom zadivio Europu s četvorkom u uzvratu uoči kojega je bio otpisan.

Razočarani navijači

Dakle, Dinamo je jednom u svojoj bogatoj europskoj povijesti nadoknadio 0:3 iz prve europske utakmice, i to ne protiv pikzibnera, nego protiv tada jedne od najsnažnijih njemačkih momčadi, Eintrachta iz Frankfurta. Posrijedi je bilo polufinale Kupa sajamskih gradova, u kojemu je naš sugovornik Branko Gračanin nastupio u prvoj utakmici, a uzvrat propustio zbog ozljede.

– Nakon što smo bili poraženi 0:3 u Frankfurtu, nisam se danima usudio izaći na ulicu od srama! Među našim navijačima vladalo je veliko razočaranje jer mi smo prije toga bili svladali Juventus 3:0, i nitko nije ni pomišljao da bi nas u Njemačkoj mogla snaći ovakva katastrofa – počeo je svoju priču Gračanin i nastavio:

– Nas je ta publika bila hranila cijelim putem prema trofeju, davala nam ogromnu vjeru u sebe, a kada je i naš trener Zebec nakon Frankfurta nastupio s pobjedničkim gardom, mi smo počeli vjerovati u čudo.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 12.11.2013., Zagreb - Branko Gracanin, bivsi igrac Dinama. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Gračanin je povukao paralelu između slavnoga Zebeca i sadašnjeg šefa Krznara.

– Kad je velika pobjeda, onda Krznar govori o sebi i svojim zaslugama. A kad je ovakav poraz, očekivao bih od njega ipak malo više samokritičnosti – kaže Gračanin.

Vratimo se na lipanj 1967., kako se postavio Zebec?

– Njemu kao da je tih 0:3 izazvalo dodatni adrenalin. Što je poraz bio teži, on ga je pretvarao u snažan stimulans, pa i da smo u Njemačkoj bili izgubili 0:10, on nam ne ni dopuštao ni da pomislimo na predaju. A imao je i zašto; jer smo bili vrhunska momčad, i on je to znao. Zato nas je i tjerao “do nesvjestice”, izvlačeći iz nas maksimum maksimuma – nastavlja Gračanin.

Za Dinamo su protiv Eintrachta u Zagrebu nastupili: Škorić, Belin, Brnčić, Mesić, Ramljak, Blašković, Novak, Lamza, Zambata, Gutzmirtl, Rora. Pogoci su padali ovako: 1:0 Zambata 14., 2:0 Novak 15., 3:0 Gutzmirtl 87., 4:0 Belin iz jedanaesterca 102. minuta.

– Nas su tada vukle emocije, ljubav prema klubu, sinergija s publikom, dok je danas u prvom planu lova. Dinamova igra u Moldaviji doista je bila užas, i doista sam bio razočaran. Ali, opet, kao dinamovac, želim vjerovati da je preokret moguć, ja im ga od srca želim. Recept? Pritisak, druk s tribina, rani gol...

I malo sreće?

– Ma sreću treba i zaslužiti, kao u utakmici s Tottenhamom doma. Kada ti nju isprovociraš, kada se na terenu ponašaš kako Bog zapovijeda, onda će te i sreća pogladiti. Samo, ovo protiv Sheriffa mora zaista biti nešto posebno, svi moraju dati 300 posto i ne dopustiti ni najmanji previd. Bojim se da su napadači Sheriffa toliko brzi da će nam, ostavimo li im i milimetar prostora, zabiti dva komada. Ah, kada vidim reakcije nekih Dinamovih igrača, ponekad pomislim da ne bi mogli igrati ni u Tekstilcu – dodao je Branko Gračanin.

Gdje je sada Oršić?

Njegov suigrač Marijan Brnčić (81) u dosta toga se slaže pa stoga Dinamu ne daje velike izglede.

– Ne vjerujem u prolazak. Zašto? Zato što i da Dinamo odigra savršenu utakmicu, nešto će se pitati i Sheriff, koji je jako ozbiljna momčad. A danas ni da igraš protiv ribara, ne možeš očekivati da će ih pobijediti 4:0 – ističe Brnčić.

Ali, Dinamo je ne tako davno nadoknadio i Tottenhamovih 2:0.

– E pa baš zato im se ovo nije smjelo dogoditi. Ovo je dokaz kako Dinamo nema europskog kontinuiteta i da ne može ponavljati. Pa, evo, gdje je sada mali Oršić koji je bio junak protiv Tottenhama? Ne, tako se ne smiju igrati europske utakmice, tako oscilirati. Jeste li vidjeli kako Dinamo olako prima golove? Pa trebalo je biti barem 4:0 za Sheriff! Dinamovac sam i od srca želim da Dinamo odigra pravu utakmicu, ali u prolazak doista ne vjerujem – zaključio je Brnčić.