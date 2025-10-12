Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 78
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
'Leti nad Srbijom'

Pokazao im dvoglavog orla pa objavom opet razljutio Srbe: 'Skandalozna provokacija'

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group K - Serbia v Albania
Foto: Florion Goga/REUTERS
1/9
VL
Autor
Hrvoje Delač
12.10.2025.
u 14:18

Srbijanski mediji puni su gorčine nakon poraza od mrskog rivala. Osim što im teško pada loša situacija njihove reprezentacije, još im teže, čini se, pada naslađivanje od strane Albanaca

Nogometaši Srbije doživjeli su bolan poraz u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Na domaćem terenu u Leskovcu poraženi su od Albanije (0:1) i poprilično se udaljili od SP-a. S toga ne treba čuditi da je nakon susreta Piksi Stojković podnio ostavku.

- Ovaj poraz nije se trebao dogoditi, stoga preuzimam odgovornost. Nismo smjeli izgubiti od rivala za drugo mjesto. Razgovarao sam s predsjednikom i glavnim tajnikom Nogometnog saveza Srbije i ponudio im ostavku. Neću putovati u Andoru s reprezentacijom. Razgovarao sam i s igračima i objasnio im svoju odluku. Kad izbornik ode, to nije tragedija. Uvijek ću podržavati srpsku reprezentaciju, rekao je Stojković.

Pokazao im dvoglavog orla pa objavom opet razljutio Srbe: 'Skandalozna provokacija'
FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group K - Serbia v Albania
1/9

Ostavka je, naravno, prihvaćena, a FSS je nakon toga u priopćenju da će susret s Andorom voditi izbornik mlade reprezentacije Zoran Mirković, koji se već u nedjelju priključio treninzima A reprezentacije.

A srbijanski mediji puni su gorčine nakon poraza od mrskog rivala. Osim što im teško pada loša situacija njihove reprezentacije, još im teže, čini se, pada naslađivanje od strane Albanaca.

Posebno ih smeta Rey Manaj, nogometaš koji je postigao jedini pogodak, a proslavio ga je pokazivanjem simbola dvoglavog orla, što je publiku u Leskovcu toliko naživciralo da su odmah krenuli s uvredama. Nakon susreta strijelac se oglasio i na Instagramu.


"Leti nad Srbijom, crveno-crni orle. Proslavi, o Albanijo, tvoje ime!", napisao je Manaj, a to je ponovno zasmetalo Srbe koji u medijima pišu:

"Skandaloznom objavom nastavlja provocirati".

Srbija i Albanija bore se za drugo mjesto u skupini koje vodi u dodatne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Na vrhu je Engleska koja u pet utakmica ima maksimalnih 15 bodova i gol-razliku 13:0. Albanija nakon šest odigranih utakmica ima 11 bodova, dok je Srbija u pet susreta skupila sedam bodova.

Legendarni Talijan nahvalio rivala Modrića: Prestar? Ma ne! Reći ću vam što on znači našoj djeci
Ključne riječi
Rey Manaj Kvalifikacije Albanija Srbija

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar Samodesno
Samodesno
14:40 12.10.2025.

A možda je pokazivao kokoši koje srbi imaju na grbu?

SA
Satnik1111
14:31 12.10.2025.

I što je tu točno skandalozno? Baš pretjerujete.

AN
Antonio1952
14:41 12.10.2025.

Kod Srba je sve skandal, provokacija i tako zvano. Samo oni i Rusi smiju sve dok bi drugima sve zabranili, nesto kao nasi ljevicari.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još