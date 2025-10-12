Nogometaši Srbije doživjeli su bolan poraz u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Na domaćem terenu u Leskovcu poraženi su od Albanije (0:1) i poprilično se udaljili od SP-a. S toga ne treba čuditi da je nakon susreta Piksi Stojković podnio ostavku.



- Ovaj poraz nije se trebao dogoditi, stoga preuzimam odgovornost. Nismo smjeli izgubiti od rivala za drugo mjesto. Razgovarao sam s predsjednikom i glavnim tajnikom Nogometnog saveza Srbije i ponudio im ostavku. Neću putovati u Andoru s reprezentacijom. Razgovarao sam i s igračima i objasnio im svoju odluku. Kad izbornik ode, to nije tragedija. Uvijek ću podržavati srpsku reprezentaciju, rekao je Stojković.

Pokazao im dvoglavog orla pa objavom opet razljutio Srbe: 'Skandalozna provokacija'

Ostavka je, naravno, prihvaćena, a FSS je nakon toga u priopćenju da će susret s Andorom voditi izbornik mlade reprezentacije Zoran Mirković, koji se već u nedjelju priključio treninzima A reprezentacije.



A srbijanski mediji puni su gorčine nakon poraza od mrskog rivala. Osim što im teško pada loša situacija njihove reprezentacije, još im teže, čini se, pada naslađivanje od strane Albanaca.



Posebno ih smeta Rey Manaj, nogometaš koji je postigao jedini pogodak, a proslavio ga je pokazivanjem simbola dvoglavog orla, što je publiku u Leskovcu toliko naživciralo da su odmah krenuli s uvredama. Nakon susreta strijelac se oglasio i na Instagramu.



"Leti nad Srbijom, crveno-crni orle. Proslavi, o Albanijo, tvoje ime!", napisao je Manaj, a to je ponovno zasmetalo Srbe koji u medijima pišu:

"Skandaloznom objavom nastavlja provocirati".



Srbija i Albanija bore se za drugo mjesto u skupini koje vodi u dodatne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Na vrhu je Engleska koja u pet utakmica ima maksimalnih 15 bodova i gol-razliku 13:0. Albanija nakon šest odigranih utakmica ima 11 bodova, dok je Srbija u pet susreta skupila sedam bodova.