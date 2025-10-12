Aleksandar Vučić se osvrnuo na blamažu Srbije protiv Albanije, evo što je poručio

Nogometna reprezentacija Albanije u velikom je derbiju u Leskovcu svladala Srbiju s 1:0 u susretu kvalifikacija skupine K za Svjetsko prvenstvo.

Ključni trenutak utakmice dogodio se u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Rey Manaj je nakon jednog prekida Albanije dočekao odbijenu loptu i sjajnim je udarcem zakucao u mrežu.

Potres u Srbiji nakon blamaže protiv Albanije: 'Ovo se nije smjelo dogoditi' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ovim porazom Srbija je ostala na vrlo tankim nadama za plasman na Svjetsko prvenstvo, budući da je trećeplasiranim Srbima Albanija kao direktan konkurent na drugom mjestu sada pobjegla na četiri boda prednosti, doduše, uz utakmicu više za Albance. Srbija do kraja kvalifikacija ima još tri utakmice, dok Albanija ima dvije. No, Srbija više ne ovisi sama o sebi, već mora dočekati i pokoje gubljenje bodova kod Albanaca. Uz sve to, utjecaj poraza u ovako velikoj utakmici je prouzrokovao i velike promjene.

- Ovaj poraz nije se trebao dogoditi, stoga preuzimam odgovornost. Već sam razgovarao s predsjednikom i generalnim tajnikom saveza. Ponudio sam svoju ostavku, naravno. Ovaj poraz nisam očekivao i preuzimam punu odgovornost. Jedini sam krivac - izjavio je dosadašnji izbornik Srbije Dragan Stojković na konferenciji za medije, dodavši da neće putovati u Andoru na iduću utakmicu reprezentacije.

Nogometni savez Srbije je dan nakon utakmice objavio priopćenje potvrdivši Stojkovićevog nasljednika.

"Klupu A reprezentacije Srbije na sljedećem meču kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo preuzima strateg naše mlade (U-21) selekcije Zoran Mirković, koji se u nedjelju ujutru već u Nišu priključio reprezentaciji, zajedno sa članovima stručnog stožera Strahinjom Pandurovićem, Lazarom Tomićem, Aleksandrom Kirovskim, Dejanom Odavićem i Bogdanom Miličevićem", stoji u priopćenju.

Uza sve to, specifično ova nogometna utakmica je iza sebe donosila poprilično specifičan sociološki i politički element, pa stoga nije iznenađenje da je na dvoboj, makar i ukratko, reagirao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Kao što ste vidjeli, jutros je počeo novi rat u svijetu, na granici Pakistana i Afganistana, pošto ja pratim, poslije ove košmarne nogometne noći, gledao sam strane medije, pa sam uhvatio Pakistan - Afganistan i vidio da ima već 60 mrtvih - poručio je Vučić jutros na konferenciji za medije, no kasnije se za Arena Sport program malo detaljnije osvrnuo na dvoboj.

- Momčad nije bila dobra, nisu igrali dobro i pretrpjeli su poraz. Ja zbog tuge nisam mogao spavati, a ne zbog bijesa. Neki ljudi su stalno bijesni, ali se nitko ne zapita što smo mi učinili za svoju reprezentaciju. Imali su sve što treba, najbolji smještaj, čarter-letove, dobili su sve. Bili smo dobri domaćini i Albancima. Imali su sve što treba. Ali onda sam počeo kritizirati sebe, s pravom. Jesam li pružio podršku tim ljudima, barem da zaplješćem na stadionu? Nisam išao na stadion jer sam bio umoran. Bilo mi je važnije odmoriti se nakon napornog dana nego pružiti podršku reprezentaciji - rekao je Vučić, pa dodao:

- Koga smo to pozdravili, a da nismo došli zbog sebe? Sretni smo kad treba dočekati ih, i dođe 5-6 tisuća. I to je lijepo. A kada netko ne uspije, onda je ‘najgori na svijetu’. ‘Pa ti, Piksi, loptu nikada nisi šutnuo, najgori si na svijetu…’ I koga god dovedemo, najprije je spasitelj, pa nakon 20 dana kreće mržnja i prema njemu. Hoćete da vas podsjetim kako smo jučer ispratili reprezentaciju? U Nišu, pred utakmicu, kad su reprezentativci trebali odmarati, skupilo se 200 zgubidana i zviždali su im ispred hotela. Mislili su da su Albanci, ali nisu, nego blokatori. Nije im se svidjelo što se skupilo više ljudi na skupovima podrške Srbima na Kosovu i Metohiji. Pa su pisali da su prazne tribine sat i pol prije utakmice. Dobro jutro, Kolumbo. To vam je način ispraćaja naših reprezentativaca. Jeste li to ikada analizirali? Kako je to moguće? Jesmo li se pitali gdje je naša krivnja? Pojeo sam se živ što jučer nisam bio na stadionu, pojeo sam se živ što nisam bio tamo i kad gubimo i kad je najteži poraz. Da držim svoju zastavu - zaključio je predsjednik Srbije.

Srbija i Albanija bore se za drugo mjesto u skupini koje vodi u dodatne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Na vrhu skupine K je Engleska koja u pet utakmica ima maksimalnih 15 bodova i gol-razliku 13:0. Albanija nakon šest odigranih utakmica ima 11 bodova, dok je Srbija u pet susreta skupila sedam bodova.