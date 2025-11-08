Pojavila se priča da je Marko Livaja odbio kapetansku traku Hajduka, evo što stoji iza svega

Marko Livaja odigrao je zadnjih desetak minuta utakmice u kojoj je Hajduk pobijedio Osijek 2:0. Livaja se vratio na teren nakon što se ozlijedio krajem rujna ove godine.

U tom trenutku mu je prišao Filip Krovinović, koji je skinuo s ruke kapetansku traku i hti mu je dati, no Livaja je samo rukom napravio gestu da je Krovinović, strijelac pogotka u 5. minuti, zadrži.

Htio je Livaja očito poslati poruku i izraziti respekt prema postojećoj postavci i učinku svojih suigrača. I tako je ostalo sve do 92. minute, kada je Krovinović zamijenjen, a onda je Livaja preuzeo traku. Video pogledajte OVDJE.

Podsjećamo, ovo su bile prve minute proteklih sezona najboljeg igrača Hajduka nakon što ga mjesec i pol dana nije bilo zbog ozljede. Publika ga je, dakako, dočekala pljeskom. Ove sezone u HNL-u zabio je jedan gol i upisao dvije asistencije.