JASNA PORUKA

Pogledajte kakvu je majicu Hadžihafizbegović obukao dok se fotografirao sa Zlatkom Dalićem

Emir Hadžihafizbegović
VL
Autor
Vecernji.hr
24.09.2025.
u 12:11

Svadba je privukla velik broj uglednih gostiju iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Među uzvanicima su bili i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, predsjednik HNS-a Marijan Kustić te poznati bh. glumac Emir Hadžihafizbegović.

U subotu je u čarobnom istarskom gradiću Motovunu održano vjenčanje Marka Vujovića i Ane Mišković, kćeri riječkog poduzetnika i predsjednika HNK Rijeka, Damira Miškovića. Svadba je privukla velik broj uglednih gostiju iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Među uzvanicima su bili i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, predsjednik HNS-a Marijan Kustić te poznati bh. glumac Emir Hadžihafizbegović. 

Upravo je Hadžihafizbegović na društvenim mrežama podijelio zajedničku fotografiju nastalu oko ponoći, istaknuvši kako mu je velika čast biti dijelom svečanosti. Za tu je priliku glumac otišao i do hotelske sobe kako bi odjenuo majicu s likom preminule nogometne legende Miroslava Ćire Blaževića. Na njoj je pisalo "Ćiro gigant".

Emir Hadžihafizbegović
"Pokoj mu duši plemenitnoj", napisao je Hadžihafizbegović o svom prijatelju Ćiri.

Ćiro, koji je preminuo 8. veljače 2023. u Zagrebu nakon duge borbe s teškom bolešću, ostat će zapamćen kao “trener svih trenera”. Njegov najveći uspjeh bio je osvajanje trećeg mjesta s Vatrenima na Svjetskom prvenstvu 1998. u Francuskoj.

Preminuo Nikola Pilić, legendarni tenisač i izbornik Hrvatske
Zlatko Dalić Emir Hadžihafizbegović

Komentara 3

Avatar Ričard
Ričard
12:18 24.09.2025.

kako bespravna gradnja na Pagu stoji? srušena a?

Avatar Navijač
Navijač
13:08 24.09.2025.

Sramota za Dalića s kim se sve slika.

Avatar Halid
Halid
12:51 24.09.2025.

Vid zemljaka kako su se lijepo poredali, svaka čast. Krv nije voda.

