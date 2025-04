Pogledajte kako se navijači na internetu rugaju Rijeci, Hajduku i Dinamu nakon jučerašnjih poraza

Lovci na rezultate, a to su Rijeka, Hajduk i Dinamo, jučer nisu ulovili baš ništa. Plavi su poraženi u Velikoj Gorici (0:1), Hajduk je istim rezultatom stradao na Poljudu od Istre, a Rijeku je na Rujevici porazio Osijek s 2:0. Ironično bi bilo kazati da bi odstojanje između vodećeg trojca bilo isto i da su svi pobijedili. Dakle, Rijeka i Hajduk i dalje imaju jednak broj bodova, a Dinamo je na četiri boda zaostatka.

Ovakvi rezultati jako su iznenadili navijače u Hrvatskoj, ali i šire. Prenosimo neke od šaljivih reakcija s društvenih mreža.

-🔰Istra 3-0 Dinamo🔵

-🔰Istra 2-0 Rijeka🦈

-🔰Istra 1-0 Hajduk⚪️



Istra have been giant killers this season. Might not be at the top of the table, but credit to them for their recent results.

#istra #dinamo #rijeka #hajduk pic.twitter.com/9fX3G2a5Zl