Podcijenjenog bivšeg veznjaka vodili su najbolji treneri svijeta. Sada je na putu da i on to postane

U nešto manje od godinu dana Bayer iz Leverkusena došao je od pretposljednjeg, 17. mjesta ligaške ljestvice u Njemačkoj i naizgled totalnog rasula, sve do trenutačne situacije u kojoj su glavni konkurent velikanu Bayernu iz Münchena za sam vrh Bundeslige. Glavni faktor koji se u tom periodu promijenio je onaj trenerski, riječ je o legendarnom bivšem španjolskom veznjaku, Xabiju Alonsu (41). S razlogom je Alonso ove sezone jedan od najspominjanijih i najuzbudljivijih nogometnih trenera u svijetu, pa je stoga zgodno podsjetiti se i na njegovu nevjerojatno uspješnu, pomalo i podcijenjenu igračku karijeru, ali i vidjeti kako je ta znanja prenio na trenersku.

Svoje odrastanje je u osamdesetim godinama prošlog stoljeća Xabi Alonso proveo u prisutnosti nogometne ikone San Sebastiana. Zanimljivo je da je rođen nekoliko mjeseci nakon što je njegov otac, Periko Alonso, predvodio tamošnji klub Real Sociedad do njihova prvog povijesnog naslova prvaka Španjolske 1981. godine, a iduće sezone također predvodio Sociedad do još jednog naslova prvaka. I to su jedina dva naslova prvaka Španjolske koja je Sociedad uspio osvojiti. U biti, Xabijev otac Periko jedna je od najvećih legendi ovog kluba te je tako Xabi već rođen u nogometnom okruženju. Xabijev brat Mikel otisnuo se u karijeru profesionalnog nogometaša, a drugi brat Jon profesionalnog nogometnog suca. Nakon što je od druge do šeste godine života živio u Barceloni (otac mu tada igrao za Barçu) vratio se u San Sebastian, a tamo mu je susjed u ulici bio današnji trener Arsenala Mikel Arteta s kojim je svakodnevno kao dječak igrao nogomet na pijesku u tehničkim ekshibicijskim 1 na 1 utakmicama. Sve je kod Xabija Alonsa od najranijih dana bilo samo – nogomet.

GALERIJA Real se naklonio Modriću i objavio poseban video u njegovu čast

Svoje prve nogometne korake napravio je u Antiguoku, amaterskom klubu iz San Sebastiana budući da je otac Periko izričito htio da Xabi zavrijedi svoje mjesto u nekoj od većih španjolskih momčadi, a ne da u njima igra zbog toga čiji je sin. Nakon devet godina u tom omalenom klubu, 1999. je pozvan u B momčad Real Sociedada. Činjenica o nepostojanju nepotizma potvrđena je u 2000. godini, kad je Periko bio trener glavne momčadi Sociedada te nije pozivao Xabija iz B momčadi iako se on isticao dobrim igrama. Pomalo i neobično, odmah nakon što je otac dobio otkaz na mjestu trenera, Xabija Alonsa je u prvu momčad pozvao nasljednik Perika Alonsa, Velšanin John Toshack.

Znatiželja prema Pepu

Nakon prve sezone sazrijevanja i adaptacije, Xabi je postao jedna od ključnih figura Sociedada, a momčad je s njim u postavi sve više rasla. Došlo je do toga da je u sezoni 2002./2003. Sociedad bio ozbiljan kandidat za naslov prvaka te bio prvi na ljestvici sve do posljednja tri kola, da bi na kraju ipak ispustili nekoliko bodova u završnici i pored Real Madrida ostali bez naslova. To je još i danas posljednja sezona u kojoj je Sociedad bio na jednom od prva dva mjesta u prvenstvu, a Xabi je te sezone posebno briljirao kao 23-godišnji zadnji vezni te bio proglašen španjolskim nogometašem godine. Tada je njegova karijera krenula poprilično uzbrdo.

Godinu dana nakon toga je napravio transfer u Liverpool gdje je 2005. godine sudjelovao u onom "čudu iz Istanbula", povratku protiv Milana s 0:3 na 3:3 u finalu Lige prvaka, u kojem je i sam zabio jedan pogodak te za mnoge bio igrač utakmice u tom dvoboju. U pet sezona u Liverpoolu je osvojio četiri trofeja, te napustio klub 2009. nakon što je imao nesuglasice s trenerom Rafaelom Benítezom koji mu zbog jedne utakmice Lige prvaka nije htio dopustiti da svjedoči rođenju svojeg djeteta.

VEZANI ČLANCI:

Odlaskom u Real Madrid Xabijeva karijera je došla na jednu još višu razinu. Sudjelovao je u tih pet madridskih sezona u osvajanjima ligaškog naslova, trofeja u Kupu i Superkupu te, najvažnije, čuvene "La Decime" iz 2014. godine, nakon koje se zaputio u redove svojeg sadašnjeg konkurenta, Bayerna iz Münchena gdje je 2017. završio karijeru s tri uzastopna ligaška naslova te fantastičnim igrama na terenu. Glavni razlog njegova odlaska u Bayern je bila nevjerojatna znatiželja za promatranjem rada tadašnjeg trenera Bayerna Pepa Guardiole.

– Toliko puno sam htio doznati sve Guardioline tajne. Ima neumoran prirodni entuzijazam. Nogometne sezone su tako duge, a do samog kraja se Pep nikad nije činio umornim. Uvijek je bio oprezan i uvijek je bio spreman. Za igrače je to bilo jako važno jer im je dalo dodatnih nekoliko metara u nogama kad je najviše značilo i trebalo – rekao je Alonso nakon svojeg odlaska u igračku mirovinu.

Rijetko je koji nogometaš u 21. stoljeću imao tako uspješnu karijeru kao Xabi Alonso. Igrajući za sve nabrojene klubove osvojio je 14 trofeja u klupskoj karijeri te gotovo da i nema trofeja koji nije osvojio. Pri tome je jedan od najuspješnijih igrača u povijesti španjolske reprezentacije, za koju je bio među ključnim igrača u periodu od 2008. do 2012. godine u kojem je Furija osvojila dva naslova europskog prvaka te jedan naslov svjetskog prvaka. Jedna posebnost po kojoj se isticao tijekom igračke karijere su njegovi golovi sa suludo velikih distanci. Za Liverpool je jednom zabio dva uzastopna pogotka sa svoje polovice terena, a ukupno ih je zabio šest takvih u karijeri, što je brojka koju u svojem životopisu nema nijedan drugi profesionalni nogometaš.

VEZANI ČLANCI:

Kad se uzme u obzir da je Xabi Alonso tijekom igračkog staža skupljao znanja od uistinu nevjerojatne plejade trenera (Ancelotti, Guardiola, Benítez, Mourinho, Pellegrini, Aragones, Del Bosque, Toshack) koji su ukupno osvojili čak 121 trofej u svojim trenerskim karijerama, nije ni čudo zašto je ovako uspješan već sad u ranim stadijima svojeg trenerskog puta.

– Svi moji treneri su bili lideri. Svaki trener imao je kapacitet pridobiti kredibilitet igrača. Što god su rekli, igrači su zaista vjerovali. Bili su jako jasni oko svojih ideja i svaki je igrač znao tko je šef. Mogli su prenositi svoje poruke tako da ih je svaki igrač razumio i time su zavrijedili poštovanje koje nije lako dobiti u svlačionici. Kakva god taktika bila, ako ti igrači ne vjeruju, ona neće biti bitna i nećeš dugo opstati – rekao je Alonso.

Klauzulom u Real?

Budući da je dojam da mu igrači vjeruju, to Xabijevu sadašnju taktiku i stil vođenja momčadi čini bitnima. Nakon što je svoje prve trenerske angažmane proveo u mlađim uzrastima Real Madrida te B momčadi Real Sociedada, 5. listopada prošle 2022. preuzeo je svoj prvi posao neke seniorske A momčadi naslijedivši Gerarda Seoanea na klupi Leverkusena. Nije bilo jednostavno doći na svoj prvi posao u klub koji očekuje plasman u europska natjecanja, a pri preuzimanju posla si 17. na ljestvici.

VEZANI ČLANCI:

No Alonso je upravo imao ono što je pričao o svojim trenerima tijekom igračke karijere, autoritet i jasne ideje. U potpunosti je promijenio i formaciju i stil igre, stavivši naglasak na fluidnu 3-4-2-1 formaciju koja se temelji na dinamici, visokom presingu, ofenzivnim radilicama na bekovima, čvrstim i nogometno inteligentnim centralnim veznjacima te tehnički potkovanim pojedincima koji u posljednjoj trećini mogu praviti višak. U pola prve sezone je klub doveo sa 17. sve do šestog mjesta te je napredak bio i više nego očit, no svoj pravi rukopis je zapravo postavio ove sezone, kad je imao vrijeme provesti ljetne pripreme s momčadi i sudjelovati u dovođenju pojačanja (Hofmann, Xhaka, Grimaldo, Boniface).

Kako god završila Leverkusenova sezona na bundesligaškoj ljestvici, Alonso je već sad pokazao da je trener za velike stvari, a to pokazuje i njegova klauzula u njemačkom klubu u kojoj stoji da njegov ugovor može biti otkupljen za milijun eura, ali samo ako ga otkupe Real Madrid, Liverpool ili Bayern. Budući da Carlo Ancelotti službeno na kraju sezone odlazi iz Reala i postaje izbornik brazilske reprezentacije, poprilično je izgledno koja se iduća stepenica priprema za Alonsov zasad još mlad, ali izniman trenerski put.