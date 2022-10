Počinje nova NBA sezona: Bogdanović i Zubac će imati velike uloge, Warriorsima najviše prijeti 'grčka zvijer'

U noći sa srijede na četvrtak bit će odigrane prve utakmice nove NBA sezone, a u newyorškom uredu najmoćnijeg klupskog natjecanja na svijetu obično isprogramiraju da to budu susreti između klubova s naglašenim rivalstvom. Tako će, u Istočnoj konferenciji, Philadelphia u goste Bostonu, dok će na Zapadu Lakersi gostovati kod aktualnih prvaka Golden State Warriorsa, a za tu je utakmicu, zbog noći prstenovanja prvaka, najjeftinija ulaznica stajala 211 američkih dolara.

Trener: Bojanu velika uloga

Dojma smo da će te večeri pod posebnim povećalom biti dvojica igrača Warriorsa koja su se nedavno potukla na treningu. A nakon što je nokautirao suigrača Jordana Poolea, kojemu je baš tih dana ponuđen novi četverogodišnji ugovor uz zajamčenih 127 milijuna USD, "nokauter" Draymond Green odmah je dobio ponudu od 10 milijuna dolara od slavnog youtubera i sve boljeg boksača Jakea Paula da, ali u ringu, pokuša tako udariti njega.

Već drugi dan sezone igrat će se čak 14 utakmica u kojima će nastupiti dvojica od trojice hrvatskih NBA-ovaca. Novopečeni član Detroit Pistonsa Bojan Bogdanović debitirat će u dresu svog petog NBA kluba, i to protiv gostujućeg Orlanda, dok će novopečeni otac Dario Šarić sa svojim Phoenix Sunsima biti domaćin Luki Dončiću i njegovu Dallasu.

Foto: Stephen R. Sylvanie/REUTERS Oct 5, 2022; Las Vegas, Nevada, USA; Phoenix Suns forward Dario Saric (20) shoots against Los Angeles Lakers center Thomas Bryant (31) during a preseason game at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports Photo: Stephen R. Sylvanie/REUTERS

Mali Niko rodio se prošlog utorka pa je Dario propustio dvije predsezonske utakmice, a kada se pojavio na treningu, suigrači su ga zafrkavali da će s nestrpljenjem čekati prva klupska gostovanja kako bi se konačno naspavao.

Pred Šarićem je posljednja od tri sezone aktualnog ugovora u koju ulazi s propuštenom cijelom prošlom sezonom te prosjekom od devet koševa, sedam skokova i tri asistencije na Eurobasketu. A u dresu reprezentacije Hrvatske Dario je većinski igrao na poziciji krilnog centra (četvorka), a dojma smo da ga trener Monty Williams i dalje vidi kao alternativnu peticu za prvog centra DeAndrea Aytona. Hoće li, pored Biyomba i Wainwrighta, biti prva zamjena Aytonu, ostaje nam vidjeti. Inače, Sunsi u svom sastavu imaju još jednog igrača hrvatskih korijena, a to je krilo Cameron Johnson, kojem je majka Hrvatica (rođena u Americi).

Prema anketi portala Bright Side Of The Sun, Šarić je sedmi igrač po kvaliteti u sastavu Sunsa, i to iza Bookera, Paula, Aytona, Bridgesa, Johnsona i Crowdera, a ispred Paynea, Shameta, Landalea, Biyomba, Washingtona, Okogieja...

Kao i Šarić, koji je u svojoj šestogodišnjoj NBA karijeri doživio dva "trejda", i Bogdanoviću je preseljenje iz Salt Lake Cityja u Detroit predstavljalo drugi slučaj da se s njim trgovalo, što je klub koji ga se odlučio riješiti morao platiti tri milijuna USD. A tako je odlučio negdašnji suigrač Dražena Petrovića, glavni menadžer Jazzera Dany Ainge, koji je ovako objasnio zašto je iz Ute raselio tri zvijezde (Mitchell, Gobert, Bogdanović).

– Bila je to skupina igrača koji nisu vjerovali jedni u druge.

Kako će se najbolji hrvatski košarkaš uklopiti u mladu momčad Detroita, ostaje vidjeti, no čini se da trener Dwane Casey s Bojanom ima dugoročnije planove:

– Bojan će sljedeće ljeto biti slobodan igrač i volio bih da ga zadržimo. Nadam se da će mu s nama biti dobro i da će ovdje pronaći dom. Svi trebaju igrača koji razumije igru i dobro šutira. Bojan će ove sezone kod nas igrati veliku ulogu.

Foto: Rick Osentoski/REUTERS Oct 13, 2022; Detroit, Michigan, USA; Memphis Grizzlies guard Kennedy Chandler (1) dribbles on Detroit Pistons forward Bojan Bogdanovic (44) in the second half at Little Caesars Arena. Mandatory Credit: Rick Osentoski-USA TODAY Sports Photo: Rick Osentoski/REUTERS

A važna uloga, očito, čeka i prvog centra Los Angeles Clippersa Ivicu Zupca, koji je u prošloj sezoni, u dvije utakmice, čak dobio ovlasti da preuzme genijalnog Slovenca Luku Dončića kako bi ovaj, preko njegovih 216 cm, što teže šutirao. Nakon propuštene cijele sezone vratio se Kawhi Leonard, a zdrav je i Paul George, koji je prošle sezone propustio 51 utakmicu pa se svi pitaju mogu li Clippersi ostati zdravi te, uz razigravača Johna Walla, konačno doći do naslova.

– Imamo dugu klupu, puno raznovrsnih igrača koji mogu igrati obranu na različitim pozicijama te puno skorera i igrača koji stvaraju višak. Ove bismo sezone mogli biti doista dobri – kazao je nedavno Zubac, koji je priznao da mu je ovoljetno produljenje ugovora značilo mnogo.

A visoki Čitlučanin ove će sezone igrati za 10,1 milijun dolara i bit će tek deveti igrač Clippersa po visini godišnje plaće pa ne treba čuditi da je ova momčad druga po skupoći (192,3 milijuna USD), odmah iza prvaka Warriorsa (193,3 milijuna USD). Na sedmom mjestu su Sunsi (168,7 milijuna USD), među kojima je Šarić sa svojih 9,2 milijuna USD šesti igrač na listi godišnjih plaća.

Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS Oct 9, 2022; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Clippers center Ivica Zubac (40) moves the ball against Minnesota Timberwolves center Karl-Anthony Towns (32) during the second half at Crypto.com Arena. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports Photo: Gary A. Vasquez/REUTERS

Bogdanovićevi Pistonsi puno su jeftiniji (124,5 milijuna USD), a 33-godišnji Hrvat sa svojih 19,5 milijuna USD bit će uvjerljivo najplaćeniji igrač sastava u kojem najveća zvijezda Cade Cunningham (prvi pick drafta 2021.) ima devet milijuna manje.

Curry ima najveću plaću

Gledano sveukupno, najbolje plaćeni igrač lige bit će Stephen Curry (48 milijuna USD), a za njim slijede Russell Westbrook (47), LeBron James (44,4), Bradley Beal (43,2), Kevin Durant (42,9), Paul George (42,2), Giannis Antetokounmpo (42,5), Damian Lillard (42,5) i Kawhi Leonard (42,5). Na listi godišnjih NBA plaća Bogdanović je 70., Zubac je na 142. mjestu, a Šarić je 155.

Uoči svake NBA sezone puno je prognozera, no nama se u tom smislu najrelevantnijom čini anketa provedena među generalnim menadžerima 30 NBA klubova. A oni su ovako procijenili izglede za naslov: Milwaukee Bucks 43 posto, Golden State 25 posto, LA Clippers 21 posto i Boston 11 posto. Kandidate za nagradu za najboljeg igrača sezone GM-ovi projiciraju ovako: Dončić 48 posto, Antetokounmpo 34 posto i Embiid 14 posto.

Šefovi klubova predviđaju da će upravo Zupčevi Clippersi biti momčad koja će najviše napredovati. Za najboljeg trenera u NBA ligi proglasili su Miamijeva Erika Spoelstru, za najboljeg motivatora stratega Warriorsa Stevea Kerra, a drugi je Šarićev trener Monty Williams. Zupčeva trenera Tyronna Luea pak smatraju za onoga koji najbolje vodi utakmice.

