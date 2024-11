Pobjeda Pavića i Arevala, ostali su u borbi za polufinale

NOVI IZAZOV

Ivanišević: Nakon Đokovića morao sam sve promijeniti. Ne vidim se više u muškom tenisu

"Ako izađe na teren, još uvijek može osvojiti Slam. Puno je faktora, no može li Novak to ostvariti? Da, može. Nikada ga ne biste trebali otpisati, ja to nikad ne bih učinio", rekao je Goran Ivanišević