'Trumpov casino': Evo koliko je bogatstvo zaradio američki specijalac kladeći se da će uhititi Madura

Američke vlasti uhitile su pripadnika američkih specijalnih snaga koji je zaradio više od 400 tisuća dolara kladeći se na uhićenje predsjednika Venezuele Nicolasa Madura. Optužnica tereti dočasnika američkih specijalnih postrojbi Gannona Kena Van Dykea da se na internetskoj platformi Polymarket kladio da će biti izvršena operacija u kojoj će pasti Maduro, u kojoj je i sam sudjelovao. Američki mediji javljaju da je Van Dyke koncem prošle godine otvorio račun na platformi za klađenje Polymarket, prebacio 35 tisuća dolara u kriptovalute i iznos zatim uložio u 13 oklada koje su predviđale Madurov pad s vlasti do 31. siječnja, a tu je okladu 2. siječnja dodatno povećao kupivši više od 250 tisuća udjela, i to samo nekoliko sati prije početka operacije. Sumnja se da se Van Dyke pritom oslanjao na informacije iz operacije u čijem je planiranju i izvođenju osobno sudjelovao. Zaradio je skoro 410 tisuća dolara.

FBI ga je uhitio, a CFTC, američka Komisija za terminsku trgovinu robama, uložila je protiv Van Dykea i civilnu tužbu, što je prvi slučaj da je CFTC primijenio zakone o insajderskom trgovanju na tržištima predviđanja. Nakon što je vidio medijska izvješća o neobičnom trgovanju, Van Dyke je pokušao prikriti trag zatraživši od Polymarketa da izbriše njegov račun, lažno tvrdeći da je izgubio pristup svojoj e-mail adresi. O slučaju je javnost izvijestilo Ministarstvo pravosuđa, a CNN je još prošli mjesec objavio da savezni tužitelji istražuju okladu da će predsjednik Venezuele biti uhićen. Kao što je poznato, američke snage izvele su koncem siječnja munjevitu vojnu akciju u Venezueli u kojoj predsjednik Venezuele zarobljen u predsjedničkoj palači u Caracasu i zatim odveden u New York, gdje će mu suditi zbog navodnog krijumčarenja droge u SAD.

Iz CFTC-a poručuju da je Van Dyke vojne tajne koje su mu povjerene pretvorio u osobni profit, čime je, kako kažu, ugrozio nacionalnu sigurnost i živote američkih vojnika, podvlačeći pritom da će se svatko tko se upusti u prevaru, manipulaciju ili insajdersko trgovanje na američkim tržištima suočiti sa snagom zakona. Oglasio se i Polymarket, izvijestivši da je platforma registrirala trgovanje povjerljivim vladinim informacijama i da je predmet proslijedila istražiteljima, s kojima je surađivao. Ovdje imamo slučaj aktivnog časnika američke vojske koji je imao povjerljive informacije na kojima je osigurao veliku zaradu, što odmah otvara i pitanje političkih elita koje imaju sličan pristup vrijednim povjerljivim informacijama na kojima također mogu zarađivati.

Upitan o ovom uhićenju predsjednik Trump je odgovorio da ništa ne zna o tome i da nije sretan zbog toga što se događaju takve stvari. Rekao je i da je cijeli svijet, na žalost, postao neka vrsta kasina, kritizirajući fenomen tržišta predviđanja. Riječ je o zanimljivoj opaski ako uzmemo u obzir da je upravo Trumpova administracija prošle godine izdala Polymarketu odobrenje za nuđenje ovakvih usluga američkim korisnicima.

Zastupnici u američkom Kongresu odonda su podnijeli više zakonskih prijedloga kojima se predlaže bolja regulacija kontroverznog novog tržišta predviđanjima i onemogućavanje trgovanje insajderskim informacijama. Pritom valja imati na umu da su Trumpov sin Barron Trump, zatim ministar obrane Pete Hegseth i drugi članovi Trumpovog najužeg kruga, koji imaju pristup povlaštenim informacijama o vojnim operacijama i drugim pitanjima, poznati po klađenju na ovim platformama, na kojima se zapravo trguje ishodima budućih događaja, što onda otvara i pitanje je li ovdje riječ o dvostrukim mjerilima u primjeni zakona.

Američki mediji javljaju da navodno postoji još puno sličnih primjera klađenja na povjerljivim informacijama tijekom Trumpovih ratova posljednjih mjeseci, što budi sumnju u sukob interesa, s obzirom na to da postoji očigledan rizik da osobe koje posjeduju povjerljive informacije, poput političara, vojnika, sudaca ili ljudi koji rade u središnjim bankama, koriste te informacije kako bi na njima zarađivali, zbog čega je nekoliko saveznih država već zabranilo državnim zaposlenicima sudjelovanje u takvim klađenjima.

Najpoznatije platforme na tržištu predviđanja su Polymarket, Kalshi ili Predictlt, kladionice na kojima korisnici ulažu vlastiti novac kupujući i prodajući udjele u određenom ishodu, procjenjujući, primjerice, koji će kandidat pobijediti na određenim izborima ili koji će film dobiti Oscara. Iako ove platforme ulažu velika sredstva kako bi uvjerile javnost da služe javnom dobru kao najtočniji izvor informacija, s obzirom na to da se smatra da su ovakva tržišta točnija od anketa s obzirom na to da sudionici ovdje ulažu vlastiti novac, kritičari tvrde da je riječ o kolektivnim kockarnicama koje nemaju ekonomsku svrhu i služe isključivo za špekulaciju.