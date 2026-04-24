Putinu stiglo nikad alarmantnije upozorenje: 'Ako hitno ne reagiraš, za nekoliko mjeseci nam slijedi nova 1917.'

Rusija bi se mogla suočiti s reprizom boljševičke revolucije iz 1917. ako hitno ne poduzme korake za rješavanje rastućeg nezadovoljstva, upozorio je čelnik Komunističke partije te zemlje. „Rekli smo vam deset puta; gospodarstvo će se sigurno urušiti. Prvi kvartal bio je potpuna katastrofa. Ako hitno ne poduzmete financijske, ekonomske i druge mjere, u jesen ćemo se suočiti s onim što se dogodilo 1917. godine. Nemamo pravo to ponoviti“, izjavio je Genadij Zjuganov u parlamentu, referirajući se na preuzimanje vlasti Vladimira Lenjina nakon svrgavanja Nikole II., posljednjeg ruskog cara.

Iako se Zjuganovljeva stranka, druga po veličini u parlamentu, predstavlja kao nasljednica ideja Lenjina i Karla Marxa, općenito se smatra dijelom „pseudo-opozicije“ Kremlja, čiji je cilj pružiti Rusima iluziju demokracije, navodi Times. Međutim, Kremlj se posljednjih tjedana muči s obuzdavanjem kritika. Zjuganovljevi komentari uslijedili su nakon što je Victoria Bonya, ruski model s adresom u Monaku i bivša TV zvijezda, optužila Kremlj da se ne rješava niz problema, od gospodarstva do ograničenja interneta. Njezin video od 18 minuta pogledan je više od 30 milijuna puta otkako ga je objavila prošli tjedan.

Kremlj je demantirao tvrdnju Bonye da službenici drže predsjednika Putina u neznanju jer su previše „uplašeni“ da mu kažu istinu o nagomilanim problemima Rusije. „Znate li u čemu je rizik? Ljudi će se prestati bojati. Sabijaju ih kao oprugu, a jednog dana ta će opruga puknuti“, rekla je Bonya. Rat u Ukrajini nije spominjala. Čak je i državna agencija za ispitivanje javnog mnijenja priznala da je Putinov rejting pao na najnižu razinu od početka invazije na Ukrajinu 2022. godine. Prema agenciji Vtsiom, 66% Rusa odobrava njegove postupke, što je pad od 11 postotnih bodova od prosinca. Iako je ta brojka visoka prema zapadnim standardima, Kremlj ima kontrolu nad svim nacionalnim medijima, a Rusija nema istinskih oporbenih stranaka. Pad podrške Putinu djelomično je uzrokovan zabranom aplikacije Telegram, koju koriste deseci milijuna Rusa – od običnih građana do poslovnih ljudi i vojnika – kao i drugim ograničenjima na internetu.

Zjuganov se požalio da je Kremlj odgovorio Bonyi, ali je ignorirao apele njegove stranke. „Učinili smo sve što smo mogli da podržimo Putina, njegovu strategiju i politiku. A onda se pojavi ova dama iz Monaka – i nju poslušaju!“ rekao je. Njegova zabrinutost oko ponavljanja revolucije iz 1917., koja je uvela sedam desetljeća komunističke vladavine, izazvala je podsmijeh. „To nisu komunisti, to su nekakvi antikomunisti“, rekao je politički analitičar Abbas Gallyamov. „Neka čudna vrsta komunista“, napisao je ukrajinski novinar Jurij Butusov.

Komentari Bonye izazvali su žestok verbalni napad Vladislava Solovjova, voditelja na ruskoj državnoj televiziji. „Nije na toj istrošenoj bludnici da otvara svoja prljava usta“, rekao je u eteru. Manekenka mu je brzo uzvratila, obećavši pokretanje peticije za uklanjanje Solovjova s televizije. „Želim postaviti pitanje svim nama ženama – kada smo propustile trenutak u kojem su žene počele biti vrijeđane na saveznim TV kanalima?“ rekla je. Također je objavila video generiran umjetnom inteligencijom koji je prikazuje kao „Spiderwoman“ kako prebija Solovjova i Vitalija Milonova, prokremljskog zastupnika koji je sugerirao da je ona prostitutka.

Ipak, Bonya je pazila da ne kritizira izravno Vladimira Putina, što je potaknulo nagađanja da su njezini istupi možda bili prešutno dopušteni ili čak orkestrirani iz Kremlja kako bi se stvorio dojam da vlast reagira na probleme građana. Istodobno se nastojala distancirati od ruske oporbe u egzilu. „Nisam s vama, ja sam s narodom“, poručila je, dodajući da nije mogla šutjeti jer bi to, kako kaže, bila „izdaja ruske duše“. Takve izjave dolaze u trenutku kada Putinovi kritičari tvrde da je ruski predsjednik sve udaljeniji od svakodnevnih briga običnih ljudi te sve više zaokupljen ratom u Ukrajini i obnovom simbolike sovjetske moći. Tako je u srijedu, po njegovoj odluci, Akademija FSB-a u Moskvi ponovno dobila ime Feliksa Dzeržinskog, osnivača sovjetske tajne policije Čeke i jednog od simbola Crvenog terora. Njegov kip srušen je 1991. tijekom prodemokratskih prosvjeda pred raspad Sovjetskog Saveza.

Inače, unatoč tome što Rusija ni nakon više od četiri godine rata nije ostvarila pobjedu u Ukrajini, nema znakova da Putin odustaje od svojih ciljeva. Ovoga je tjedna ponovno usporedio „specijalnu vojnu operaciju“ s pobjedom Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom te pohvalio žene i djecu koji pletu čarape za vojnike na bojištu. Tatiana Stanovaya, ruska analitičarka u egzilu, upozorava pak da „stariji i distancirani Putin“ riskira gubitak kontrole usred unutarnjih podjela izazvanih sve jačim pritiskom na internet i društvo. „Ne može ni sklopiti mir u Ukrajini ni dobiti rat koji je započeo“, napisala je, dodajući da je Putinov najveći politički kapital oduvijek bila slika snage, a slab Putin, smatra, više nikome ne koristi, pa ni sigurnosnom aparatu države.