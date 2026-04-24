Komentari
PROLAZE NEKAŽNJENO

Tko sije paniku? U samo nekoliko dana 100 dojava o bombama

Ivana Jakelić
24.04.2026.
u 18:19

Hrvatska policija već danima ima pune ruke posla s anonimnim dojavama o podmetnutim eksplozivnim napravama

Svaka takva priča počne na isti način: na nečiju e-mail adresu; bilo da je riječ o školi, trgovačkom centru ili novinskoj redakciji stigne anonimna prijeteća poruka u kojoj se tvrdi da je negdje postavljena eksplozivna naprava. Prijeteća poruka uglavnom bude napisana čudnim stilom i jezikom, a nakon što bude isporučena, nastaje strka i panika. Jer se prostori za koje se tvrdi da je u njima postavljena bomba ili eksplozivna naprava moraju isprazniti. I protueksplozivno pregledati. Kako bi se otklonila sva sumnja o tome je li eksplozivna naprava stvarno postavljena ili ne. No problem nastaje kada se dojave o potencijalnim eksplozivnim napravama odnose na više lokacija jer policija fizički ne može istovremeno pregledati sva ta mjesta.

policija škole trgovački centri eksplozivne naprave bombe anonimna dojava

Avatar FACA00
FACA00
18:43 24.04.2026.

Pretpostavljam da poruke stižu izvan Hrvatske i da je zbog toga teško ući u trag , ali ako itko može onda je to policija u suradnji sa međunarodnim kolegama i da će se ubrzo riješiti.Do tada treba biti oprezan i sve shvaćati ozbiljno jer može biti ozbiljno.....

Avatar Nikola Šubić Zrinski
Nikola Šubić Zrinski
19:18 24.04.2026.

Samo naivni Hrvati misle da Hrvatsku već nekoliko dana, s anonimnom poukama o postavljenim bombama, teroriziraju neki neodgovorni pojedinci, neke šaljivđije s neslanim šalama ili patološki tipovi kojima je dosadno. Ali ne, dragi moji Hrvati, kada vam već danima, organizirano, sustavno i uporno stižu takve anonimne poruke, onda ne treba biti jako pametan da se shvati da je to bjesomučni specijalni rat protiv Hrvatske i da će sustav, prije ili kasnije pod takvim napadima početi osjećati napregnutost. Dakle, ovo se ne zafrkavaju neki delikventi koji nemaju pametnijeg posla nego nas napada dobro organizirani sustav, a znamo koja država nije ni prestala ratovati s Hrvatskom još od 90-ih, samo što je sada rat sofisticiraniji, tkz. specijalni rat.

NI
nitkoinista
19:36 24.04.2026.

treba zabraniti izvjestavati o tome. oni koji to rade uzivaju u kaosu kojega stvaraju, kao sto piroman uziva gledati pozar... u ekstazi su kada gledaju tv i prate medije.

