POTPUNO OTVORENO

Čilić Španjolcima otkrio kada bi mogao završiti bogatu karijeru, spomenuo i Nadala i Federera

Madrid Open
Isabel Infantes/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
23.04.2026.
u 19:58

Prvi hrvatski reket Marin Čilić prošao je u drugo kolo jakog turnira iz serije Masters 1000 u Madridu. U prvome kolu bio je bolji od Belgijanca Zizoua Bergsa s 4:6, 6:3, 6:4. U durgom kolu čeka ga susret s 32. igračem svijeta, Brazilcem Joaom Fonsecom. Nakon pobjede, Čilić je dao veliki intervju za španjolske novine AS.

- Fizički se osjećam dobro. Volim igrati na zemljanoj podlozi i u Madridu, uvjeti su ovdje malo brži nego na klasičnoj zemljanoj podlozi. Uživam, osjećam se dobro i pokušat ću dati sve od sebe. Nadam se da ću ovdje imati dobar nastup - rekao je u najavi meča s Fonsecom.

Potom je otkrio koliko se dugo još planira baviti profesionalnim tenisom:

Kod Luke Modrića nije u pitanju novac, a ako razgovarate s njim reći će vam jedno

- Sada je za mene drugačije razdoblje. Imam 37 godina i imam obitelj. Korak po korak, najvažnije je ostati zdrav kako bih mogao trenirati na visokoj razini. Odigrat ću ovu sezonu do kraja i odlučiti što ću s obitelji. Malo po malo, smireno.

Otkrio je i nedostaje li mu igrati protiv velikana Rogera Federera i Rafaela Nadala:

- Uvijek mi je bilo zadovoljstvo gledati ih kako igraju, prvo kao igraču, a onda i kao ljubitelju tenisa. To je bila čista poezija u pokretu. Njihova atletika, njihove vještine, njihov mentalitet, njihov stav i razina koju su pokazivali iz dana u dan bili su nevjerojatni. Bilo ih je sjajno gledati i igrati protiv njih, učiti iz tih mečeva. Ali drago mi je što više nisu ovdje - rekao je kroz smijeh pa usporedio njihovu igru s onom Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera:

- Mislim da su i Jannik i Carlos pronašli ključ: kako upravljati svojim karijerama i pronaći ono što najbolje funkcionira za njihovu igru. Također uče od Novaka, Rogera, Rafe i Andyja - od te generacije koja je podigla ljestvicu za tenis. Sada pokazuju nevjerojatnu razinu. Uvijek smo se pitali kakav će tenis biti kada se ta tri velikana umirove, a sada je još uvijek na nevjerojatno visokoj razini. Oni su nevjerojatni ambasadori sporta, s različitim stilovima, vrlo atletski nastrojeni i vrlo popularni u javnosti. Njihovo rivalstvo postaje povijesno. To je zaista nevjerojatno - zaključio je.
