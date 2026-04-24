Trumpu curi vrijeme: Ovo je datum do kojeg mora završiti rat po zakonu iz 1973.

Kada je Donald Trump objavio produljenje primirja s Iranom, izostanak jasnog roka i nastavak pomorske blokade signalizirali su novu fazu sukoba, onu u kojoj se politički, pravni i energetski pritisci isprepliću, dok svijet prati hoće li prevladati diplomacija ili povratak otvorenom ratu. Trumpova odluka da produži primirje bez definiranja vremenskog okvira predstavlja odmak od njegove ranije prakse postavljanja čvrstih rokova. Umjesto toga, naglasak je stavljen na nastavak američke pomorske blokade iranskih luka, čime Washington zadržava snažan instrument pritiska na Teheran, ali i riskira daljnju destabilizaciju ionako osjetljive regije.