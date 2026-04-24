Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 228
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SVAKA ČAST

Procurile sve godišnje plaće Luke Modrića! Hrvatski maestro zaradio je novca da ti pamet stane

Serie A - Hellas Verona v AC Milan
Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
24.04.2026.
u 21:07

Dok je u Realu godinama bio jedan od najbolje plaćenih igrača, s bruto godišnjom plaćom procijenjenom na oko 19 do 21,5 milijuna eura, u Milanu zarađuje gotovo triput manje

Luka Modrić ove je sezone započeo novu avanturu u karijeri, preselio je iz madridskog Reala u AC Milan. Osim promjene sredine, stigla je i značajna promjena u njegovim primanjima.

Dok je u Realu godinama bio jedan od najbolje plaćenih igrača, s bruto godišnjom plaćom procijenjenom na oko 19 do 21,5 milijuna eura, u Milanu zarađuje gotovo triput manje. Prema podacima specijaliziranog portala Capology, Modrić u dresu Rossonera inkasira 6,48 milijuna eura bruto godišnje, odnosno oko 124.600 eura tjedno. Neto primanja procjenjuju se na približno 3,5 milijuna eura godišnje.

Još u sezoni 2021./22., primjerice, Modrić je u Realu zarađivao gotovo 20 milijuna eura bruto godišnje. Danas, u 40. godini života, hrvatski kapetan odlučio je nastaviti igrati nogomet u manje zahtjevnom, ali i manje financijski izdašnom okruženju.

No, Luka je svojom sposobnošću zaradio golem novac i moći će uživati kada jednog dana odluči ostaviti se nogometa. Evo kako su mu se kretala primanja po sezonama (u bruto iznosu):

2025/26 — AC Milan: 6,48 milijuna €

2024/25 — Real Madrid: 21,88 milijuna €

2023/24 — Real Madrid: 21,88 milijuna €

2022/23 — Real Madrid: 21,88 milijuna €

2021/22 — Real Madrid: 19,68 milijuna €

2020/21 — Real Madrid: 19,68 milijuna €

2019/20 — Real Madrid: 19,68 milijuna €

2018/19 — Real Madrid: 9,36 milijuna €

2017/18 — Real Madrid: 9,36 milijuna €

2016/17 — Real Madrid: 9,36 milijuna €

2015/16 — Real Madrid: 9,36 milijuna €

2014/15 — Real Madrid: 9,36 milijuna €

2013/14 — Real Madrid: 4,68 milijuna €

Ključne riječi
Milan Luka Modrić

Komentara 1

Pogledaj Sve
DU
Dupliespresso
21:58 24.04.2026.

Procurile mu plaće? Šta kažu, zna li se gdje curi da odemo skupljati?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Real Sociedad celebrate Copa del Rey trophy with fans in San Sebastian
OSVOJILI KUP

FOTO Pogledajte ludnicu u Španjolskoj, 100.000 ljudi dočekalo Sučića, Ćaletu-Cara i ostale

„Ovaj trofej zauvijek ćemo nositi u svojim srcima. A ovaj pogled nema cijenu“, rekao je kapetan Mikel Oyarzabal (28) u obraćanju s balkona gradske vijećnice pred tisućama okupljenih. Publika je strijelcu pogotka u finalu skandirala „Mikel, Zlatna lopta“, referirajući se na nagradu za najboljeg nogometaša svijeta, koja bi prema njihovom mišljenju trebala pripasti upravo njemu.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!