Danas počinje sedam godina kaosa i promjena koje će vam preokrenuti život: Pročitajte što vas čeka!
Subota nije samo još jedan dan u kalendaru, već astrološki prijelomni trenutak koji označava početak nove ere. Planet revolucije Uran ulazi u znak Blizanaca, što pokreće sedmogodišnji ciklus promjena, dok napeti kvadrat Sunca i Plutona istovremeno traži da se oslobodimo svega što nas sputava, prenosi yoga journal.
Ovan: Danas vas vodi snažan poriv za autentičnošću, posebice u odnosima. Više vas ne zanimaju površni flertovi; tražite partnera koji može parirati vašem intelektu. Iskoristite energiju dana da jasno izrazite svoje namjere i potrebe. Suočavanje s izazovima s dozom znatiželje, a ne otpora, donijet će vam konstruktivne povratne informacije i otvoriti vrata za suradnju. Budite spremni otpustiti strategije ili obveze koje vas iscrpljuju kako biste oslobodili energiju za ono što je uistinu važno.
Bik: Za vas ovaj dan označava kraj jednog dugog i često turbulentnog poglavlja. Uran napokon napušta vaš znak, čime završava višegodišnje razdoblje financijske nestabilnosti i iznenadnih životnih preokreta. Osjećate olakšanje i priliku za stabilizaciju. Fokus se prebacuje na vaše resurse i financije na jedan novi, inovativan način. Iskoristite bistrinu uma da procijenite koji obrasci potrošnje ili razmišljanja više ne služe vašim ciljevima i hrabro ih napustite. Strpljiv i fokusiran pristup sada će donijeti značajne rezultate.
Blizanci: Ovo je vaš dan, početak vaše ere. Ulaskom Urana u vaš znak započinje sedmogodišnje razdoblje osobnog preporoda, kaotičnih promjena i uzbudljivih novih početaka. Osjećate nalet svježe energije i jasnoće koja potiče nove razgovore i rješavanje starih problema. Vaše riječi sada imaju posebnu moć i vaš će glas doprijeti dalje nego što očekujete. Ovo je vrijeme da pokrenete projekte o kojima ste dugo sanjali i da se bez straha izrazite. Prihvatite promjenu kao svoju prirodnu pokretačku snagu.
Rak: Danas pronalazite emocionalnu jasnoću koja vam pomaže donijeti mudrije odluke, posebice u odnosima i obvezama. Smireno izrazite svoje potrebe i pažljivo slušajte što vam drugi govore. Astrološki utjecaji najavljuju početak petogodišnjeg ciklusa financijske stabilnosti. Novac više neće dolaziti uz stres, već kao nagrada za vaš trud. Energija dana potiče vas da se oslobodite strahova ili obveza koje potkopavaju vaš osjećaj sigurnosti, stvarajući tako prostor za istinski rast.
Lav: Vaš kreativni entuzijazam danas može biti usmjeren u značajnu akciju, no ključno je da svoju viziju artikulirate s pouzdanjem i prilagodljivošću. Kraj travnja donosi vam sudbinski preokret, a moguća je i ponuda ili potpisivanje ugovora koji mijenja sve. Energija se okreće u vašu korist. Budite otvoreni za povratne informacije i spremni procijeniti koje strategije vam oduzimaju snagu. Kada spojite jasno izražavanje s hrabrim čišćenjem, otvarate prostor za prilike koje su u skladu s vašom svrhom.
Djevica: Praktični uvidi su vam nadohvat ruke i pozivaju vas da reorganizirate prioritete na način koji podržava dugoročni napredak. Ipak, dan može donijeti i dozu nervoze u suradnji s drugima, jer vam se čini da nisu dovoljno profesionalni. Umjesto da se frustrirate, usredotočite se na ono što ovisi isključivo o vama. Jasno artikulirajte što je potrebno prilagoditi i budite spremni hrabro revidirati ustaljene obrasce. Vaši će napori postati daleko učinkovitiji.
Vaga: Težite promjenama, a današnji dan donosi snažnu energiju za preobrazbu. Harmonija u dijalozima je moguća ako jasno izrazite svoje prioritete i pozovete na suradnju koja poštuje obostranu korist. No, astrolozi upozoravaju da izbjegavate impulzivne odluke bez dugoročnog promišljanja. Iskoristite dan da se oslobodite dogovora ili ponašanja koji narušavaju ravnotežu u vašim odnosima. Iskrenim djelovanjem možete oblikovati pravednije i svrhovitije ishode.
Škorpion: Intenzivne prilike za transformaciju su pred vama. Današnji dan možete uspješno navigirati ako spojite jasnu komunikaciju sa spremnošću da otpustite ono što više ne služi vašim najdubljim ciljevima. Ljubavni život je opušten, a dani spontano donose prilike za produbljivanje odnosa s voljenom osobom. Precizno artikulirajte svoje granice i namjere. Kada spojite jasan jezik s hrabrim odlukama, stvarate uvjete za istinsku obnovu i krećete se putem koji je više u skladu s vama.
Strijelac: Osjećaj poleta i novih mogućnosti može se oblikovati u konkretne planove ako komunicirate s jasnoćom i ostanete voljni prilagoditi svoja očekivanja. Ulazak Urana u Blizance donosi vam značajne promjene u području partnerstva i odnosa. Iskoristite energiju dana da poboljšate način na koji dijelite svoje ciljeve i zatražite povratne informacije. Otpuštanjem zastarjelih pretpostavki ili obveza proširit ćete svoje mogućnosti i zakoračiti na obećavajući teren.
Jarac: Vaša fokusirana odlučnost, kombinirana s jasnijom komunikacijom, pomoći će vam da usmjerite napore prema opipljivim postignućima. Hvatate zalet za značajne promjene u karijeri i financijama. Ovo je vrijeme za preispitivanje sustava i obveza koje moraju biti transformirane kako bi podržale dugoročnu stabilnost. Integriranjem izravnog dijaloga s ciljanim revizijama poboljšat ćete i strategiju i izvedbu.
Vodenjak; Dok ste skloni kritiziranju, današnji dan vam donosi priliku za inventivna rješenja i jasnije umrežavanje. I za vas od danas započinje petogodišnji ciklus financijskog blagostanja. Projekti koji su stajali sada se pokreću, a ideje koje su djelovale nemoguće postaju stvarne. Dijelite svoje koncepte na način koji privlači podršku i konstruktivan doprinos. Spremnost na reviziju starih sustava stvara plodno tlo za svježe projekte.
Ribe: Nježna jasnoća i iskreno izražavanje vode vas prema odlukama koje poštuju vaše vrijednosti. Ulazak Urana u Blizance donosi vam promjene u domu i obiteljskom životu, stoga budite spremni na neočekivane situacije. Dopustite si da s razumijevanjem prenesete svoje potrebe i otpustite situacije ili uvjerenja koja blokiraju vaš rast. Vjerujte svojoj osjetljivosti kao snazi i krenite naprijed s hrabrošću i blagom odlučnošću.