EUROPSKI NOGOMET

Real Madrid opet napravio kiks, Barcelona je sve bliže naslovu prvaka

LaLiga - Real Madrid v Atletico Madrid
Foto: ANA BELTRAN/REUTERS
1/2
VL
Autor
Hina
25.04.2026.
u 00:02

Nogometaši Real Madrida su u petak u prvoj utakmici 33. kola španjolskog prvenstva odigrali 1-1 u gostima kod Betisa iz Seville čime su sve dalje od vodeće Barcelone. 

Real je dobro započeo utakmicu i poveo pogotkom, Vinicius Juniora u 17. minuti. No, domaći su uspostavili ravnotežu i utakmica je bila prilično izjednačena. Obje momčadi imale su prilike, ali Betis do gola za izjednačenje i boda dolazi tek u četvrtoj minuti sudačke nadoknade zahvaljujući Hectoru Bellerinu.

Real Madrid je drugi sa 74 boda, osam manje od Barcelone, a Betis je peti s 50.

Serie A: Napoli - Cremonese 4-0

Napoli je u petak u prvoj utakmici 34. kola kod kuće lako sa 4-0 pobijedio Cremonese koji je u ozbiljnim problemima s ispadanjem u drugu ligu.

Napoli je drugi na ljestvici sa 69 bodova, devet manje od prvoplasiranog Intera koji u nedjelju gostuje kod Torina i tri boda ispred  Milana koji dočekuje Juventus.

Cremonese je treći od dna ljestvice, s 28 bodova na istom mjestu kao i Lecce koji je u sigurnoj zoni prije gostovanja kod Verone u subotu. Verona je druga od dna ljestvice s 18 bodova i čini se da su blizu Serie B zajedno s posljednjeplasiranim klubom Pisom.

Napoli je do poluvremena vodio s tri gola, zahvaljujući Scottu McTominayu, autogolu Filippa Terracciana i Kevinu De Bruyneu. Alisson Santos je dodao četvrti gol sedam minuta nakon odmora, a McTominay je pred kraj utakmice promašio jedanaesterac.

Njemačka: Leipzig - Union Berlin 3-1

Nogometaši Leipziga pobijedili su u petak u prvoj utakmici 31. kola njemačkog prvenstva Union Berlin 3-1 i približili se za dva boda drugoplasiranoj Borussiji Dortmund.

Bayern, koji je osigurao novi naslov u prethodnom kolu, u subotu će igrati u Mainzu, dok će Dortmund u nedjelju igrati protiv Freiburga. Union Berlin je 11. s 32 boda.

Leipzig je u prvom poluvremenu vodio 2-0 zahvaljujući golovima Romula i Maxa Finkgräfea. Ridle Baku je u drugom poluvremenu povećao vodstvo na 3:0, a utješni gol za goste postigao je Danilho Doekhi.

