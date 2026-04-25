Real Madrid opet napravio kiks, Barcelona je sve bliže naslovu prvaka

Nogometaši Real Madrida su u petak u prvoj utakmici 33. kola španjolskog prvenstva odigrali 1-1 u gostima kod Betisa iz Seville čime su sve dalje od vodeće Barcelone.

Real je dobro započeo utakmicu i poveo pogotkom, Vinicius Juniora u 17. minuti. No, domaći su uspostavili ravnotežu i utakmica je bila prilično izjednačena. Obje momčadi imale su prilike, ali Betis do gola za izjednačenje i boda dolazi tek u četvrtoj minuti sudačke nadoknade zahvaljujući Hectoru Bellerinu.

Real Madrid je drugi sa 74 boda, osam manje od Barcelone, a Betis je peti s 50.