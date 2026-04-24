'KRAĐA STOLJEĆA'

19 godina zatvora za nekoć najmoćnijeg čovjeka u Moldaviji - stvorio je bio 'zarobljenu državu'

Autor
Denis Romac
24.04.2026.
u 22:00

Optužili su Plahotniuca za osnivanje i vođenje kriminalne organizacije te za počinjenje prijevare i pranja novca u osobito velikim razmjerima

Moldavski sud osudio je u srijedu oligarha Vladimira Plahotniuca na 19 godina zatvora u slučaju povezanom s nestankom oko 850 milijuna eura iz bankarskog sustava zemlje. Bivši poslovni čovjek i zastupnik kontrolirao je praktički Moldaviju od 2013. do 2019. godine, imajući de facto kontrolu nad zakonodavnom, izvršnom, policijskom i pravosudnom vlašću unatoč tome što nikada nije obnašao visoke vladine dužnosti. Najviša pozicija koju je Plahotniuc obnašao u Moldaviji bila je potpredsjednik parlamenta.

Plahotniuc, čelnik Demokratske stranke Moldavije, pobjegao je iz zemlje u lipnju 2019. nakon što mu se srušila vlada, a suočio se s nizom optužbi za korupciju. To je uključivalo suučesništvo u shemi koja je dovela do nestanka novca iz moldavskih banaka 2014. godine, što je u to vrijeme bilo ekvivalentno oko jednoj osmini BDP-a zemlje, u skandalu koji je postao poznat kao "krađa stoljeća". I bivši moldavski premijer Vlad Filat također je 2016. osuđen u slučaju iste krađe na 9 godina zatvora.

