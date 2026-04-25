Dinamo se ove sezone vratio na tvorničke postavke, a povijest nas uči da moramo birati

Ovotjedni Hajdukov kiks protiv Osijeka (0:1) omogućio je Dinamu priliku da već u 32. kolu ove sezone HNL-a, četiri kola prije kraja, matematički osigura naslov prvaka. Kako bi sve već ovog tjedna bilo i matematički riješeno, Dinamo u ovom kolu ne smije osvojiti dva ili tri boda manje od Hajduka. Dakle, Dinamo bi pobjedom protiv Varaždina u nedjelju (u 18 sati i 45 minuta) došao do naslova bez obzira na Hajdukov rezultat. Međutim, plavi bi do potvrde naslova mogli doći i nešto prije, budući da Hajduk gostuje kod Rijeke u ranijem nedjeljnom terminu od 16 sati. Ako Hajduk izgubi ili remizira u jadranskom derbiju, Dinamo već u tom trenutku postaje novi prvak Hrvatske, bez obzira na dvoboj s Varaždinom.

Tvorničke postavke

U slučaju da Dinamo sve matematički riješi već ovog vikenda, bilo bi to najuvjerljivije osvajanje naslova prvaka u HNL-u u posljednjih šest sezona. Na prijelasku u ovo desetljeće HNL je postao iznimno napetiji i neizvjesniji, a situacija je imala svoj apsolutni vrhunac prošle sezone kada su u posljednjem kolu u igri za naslov bili Rijeka, Dinamo i Hajduk. Riječani su na kraju uzeli naslov s istim brojem bodova kao i Dinamo, ali boljim međusobnim omjerom. I u ranijim sezonama borba za vrh bila je neizvjesna do same završnice: Dinamo je u sezoni 2021./2022. naslov osigurao kolo prije kraja, a u sezonama 2020./2021. i 2023./2024. dva kola prije završetka prvenstva. Dodatnu zanimljivost tim trima sezonama daje činjenica da je u svakoj od njih Dinamo imao drugog najbližeg pratitelja – Hajduk, Osijek i Rijeku.

U ovoj sezoni Dinamo se, moglo bi se reći, vratio na svoje 'tvorničke postavke', ne samo u kontekstu rekonstrukcije kadra, već i u kontekstu ligaške dominacije. Gledajući isključivo na eru 'lige deset', Dinamo je prve tri sezone u toj eri (od 2013. do 2016.) osvojio praktički na identičan način; četiri kola prije kraja, s 14 bodova ispred prvog pratitelja u trenutku osiguravanja naslova, a u sva ta tri uzastopna navrata prvi pratitelj bila je Rijeka. To su ujedno i jedine tri sezone u eri 'lige deset' u kojima je Dinamo osiguravao svoje naslove četiri kola prije kraja. Ako ovoga vikenda potvrdi titulu protiv Varaždina, taj broj povećao bi se na četiri, pa bi zaključivanje prvenstva četiri kola prije kraja postao najčešći tajming osvajanja naslova u povijesti HNL-a.

Nakon te prve tri sezone u ovom formatu, uslijedile su dvije sezone u kojima se prvak odlučivao u zadnjem kolu. Prvo je Rijeka u zadnjem kolu sezone 2016./2017. osigurala naslov s dva boda prednosti ispred Dinama, da bi iduće sezone Dinamo osigurao naslov u posljednjem kolu s tri boda prednosti ispred Riječana. S druge strane, Dinamove dvije najdominantnije sezone u eri 'lige deset' uslijedile su nakon toga. U sezonama 2018./2019. i 2019./2020. plavi su osiguravali naslove prvaka čak šest kola prije kraja prvenstvene sezone, prvo s 23 boda ispred Rijeke, a potom s 19 bodova ispred Lokomotive.

Vremensku crtu tajminga osvajanja naslova prvaka HNL-a u eri 'lige deset' ukratko možemo opisati ovako; tri sezone Dinamovih dominantnih osvajanja, pa dvije sezone drame s odlukama u zadnjem kolu, pa dvije sezone Dinamovih najdominantnijih osvajanja, pa pet sezona drame. Sada se čini da se s ovosezonskom Dinamovog dominacijom opet vraćamo na sami početak ove ere i na neki način zatvaramo krug.

Moramo izabrati jedno

Naravno, iz perspektive neutralnog gledatelja, najzanimljivije su nam one sezone u kojima se odluke donose u posljednjem kolu. Međutim, postoji i druga strana priče, a ona nam govori da najveći europski uspjesi naših klubova ne proizlaze iz takvih napetih sezona, već iz sezona u kojima Dinamo dominira, pa se ta njegova dominantna i 'dosadna' HNL sezona u europskom kontekstu prevede na konkurentnost među 'velikim dečkima'. Dva najuspješnija Dinamova europska proljeća – plasmani u osminu finala i četvrtfinale Europske lige – kao i njegova najbolja sezona u Ligi prvaka, obilježena pobjedom 4:0 protiv Atalante, došli su nakon razdoblja potpune dominacije u domaćem prvenstvu. Štoviše, dvije od te tri sezone uslijedile su neposredno nakon onih najdominantnijih, kada su plavi naslov potvrđivali čak šest kola prije kraja.

Dakle, povijest nam pokazuje da, barem u hrvatskom klupskom nogometu, najčešće ne možemo imati i napetu ligu i zavidne europske domete pa smo između ta dva aspekta ipak primorani izabrati jedan. Pa evo, kad smo već završnicu ove sezone dočekali bez previše neizvjesnosti u borbi za vrh (prva tri kluba trenutačno dijeli čak 26 bodova), barem se za iduću sezonu možemo nadati europskim podvizima.