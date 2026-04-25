Oporba uzvraća HDZ-u nakon što su sami predložili Ustavne suce: Nužne dvotrećinske većine očito neće biti...

SDP i Možemo napustili su prekjučer sjednicu saborskog Odbora za Ustav, nakon čega je HDZ-ova većina sama izglasala prijedlog od tri imena za popunjavanje tri upražnjena mjesta na Ustavnom sudu koja će predložiti na imenovanje saborskom plenumu. Iz lijeve oporbe odmah su uzvratili kako na njihove ruke za imenovanje Željka Pajalića, Mladena Sučevića i Gorana Selanca HDZ ne može računati, što znači da se nužna dvotrećinska većina neće postići pa će se cijela procedura, od raspisivanja novog javnog poziva nadalje, morati ponoviti, a Ustavni sud za to će vrijeme nastaviti djelovati u krnjem sastavu.
Levica od postojanja samostalne Hrvatske radi destrukcije i diverzije. Počelo je sa napuštanjem sabora kada se glasalo o neovisnosti...gdje je kraj