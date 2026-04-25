NEMA DVOTREĆINSKE VEĆINE

Oporba uzvraća HDZ-u nakon što su sami predložili Ustavne suce: Nužne dvotrećinske većine očito neće biti...

Autori: Petra Maretić Žonja, Iva Boban Valečić
25.04.2026.
u 06:40

Cijela procedura, od raspisivanja novog javnog poziva nadalje, očigledno će se morati ponoviti, a Ustavni sud za to će vrijeme nastaviti djelovati u krnjem sastavu

SDP i Možemo napustili su prekjučer sjednicu saborskog Odbora za Ustav, nakon čega je HDZ-ova većina sama izglasala prijedlog od tri imena za popunjavanje tri upražnjena mjesta na Ustavnom sudu koja će predložiti na imenovanje saborskom plenumu. Iz lijeve oporbe odmah su uzvratili kako na njihove ruke za imenovanje Željka Pajalića, Mladena Sučevića i Gorana Selanca HDZ ne može računati, što znači da se nužna dvotrećinska većina neće postići pa će se cijela procedura, od raspisivanja novog javnog poziva nadalje, morati ponoviti, a Ustavni sud za to će vrijeme nastaviti djelovati u krnjem sastavu.

SDP Željko Pajalić Odbor za Ustav

ZO
Zonasumraka4
06:51 25.04.2026.

Levica od postojanja samostalne Hrvatske radi destrukcije i diverzije. Počelo je sa napuštanjem sabora kada se glasalo o neovisnosti...gdje je kraj

JO
Jojmene
07:02 25.04.2026.

Tvrdili su kako je Selanec odlično rješenje, dobili su ga. Tvrdili su kako drugi kandidati moraju biti nestranački stručnjaci, dobili su ih. Nepristajanjem na ono što su imperativno zahtijevali jasno pokazuju kako su im jedini ciljevi kaos i opstrukcija.

NI
NikolaBa
07:01 25.04.2026.

Takva ljevica koja od neovisnosti samo radi destrukcije treba nestati. Zato sljedeći izbore treba izaći na glasanje, pogotovo mladi, i napraviti nešto slično kao u Mađarskoj.

