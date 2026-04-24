NAPETOSTI PRIJE VJENČANJA

Otkriveno što je William tražio od Meghan Markle prije udaje za Harryja: Nije ni čudno što su zaratili

24.04.2026.
u 22:00

Zabrinutost princa Williama zbog bratove veze dovela je do niza zahtjeva koji su nagovijestili budući razdor

Iako je kraljevsko vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle izgledalo kao bajka, iza kulisa su se rađale duboke podjele. Naime, odnosi unutar britanske kraljevske obitelji počeli su se komplicirati puno prije nego što su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa izrekli sudbonosno "da".

Prema tvrdnjama kraljevskog biografa Roberta Jobsona, princ William bio je duboko zabrinut zbog brzine bratove veze, savjetujući mu da uspori i uzme vremena kako bi upoznao "tu djevojku". Williamova briga da Harry srlja u brak eskalirala je do te mjere da je zamolio njihovog ujaka, Charlesa Spencera, da pokuša urazumiti Harryja, što je mlađeg brata razbjesnilo i dodatno ih udaljilo.

Apsolutni hit! Meghan Markle odlučila naplatiti fotkanje obožavateljica s njom, evo po kojoj cijeni
FILE PHOTO: Britain's Queen Elizabeth has died at age 96
1/16

Jedan od najspornijih trenutaka, kako navodi Jobson u knjizi "Catherine, princeza Walesa: Biografija buduće kraljice", ticao se nasljeđa njihove majke, princeze Diane, piše InStyle. William je navodno inzistirao da Meghan na vjenčanju ne nosi nijedan komad Dianinog nakita, o čemu se, kako Jobson navodi, obratio čak kraljici Elizabeti. Tako se stvorio dojam dvostrukih mjerila jer je njegovoj supruzi Kate to bilo dopušteno. Iako je Meghan na ceremoniji nosila dijamantnu tijaru kraljice Mary, na večernjem prijemu ipak se pojavila s Dianinim akvamarinskim prstenom, što su mnogi protumačili kao čin prkosa.

Dodatnu napetost stvorile su i glasine o Meghaninom ponašanju prema osoblju. Priče o njezinom navodnom sukobu s jednim zaposlenikom uoči vjenčanja pojačale su sumnjičavost Williama i Kate. Iako je Meghan demantirala optužbe, te su priče, uz nesuglasice poput one oko Harryjeve brade uz vojnu uniformu, stvorile temelje za razdor. Ove početne nesuglasice i osjećaj nepovjerenja oblikovali su dinamiku koja će godinama kasnije dovesti do potpunog prekida odnosa.
*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
Meghan Markle princ william Princ Harry kraljevska obitelj showbiz

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

3
patio od psihičkih poteškoća

Kupila mu je uske traperice i parfem! Liječnica vodila ljubav s pacijentom u ordinaciji i automobilu

Prema riječima pacijenta, doktorica Bastas mu je govorila da je "prestara" za njega te da bi trebao potražiti mlađu partnericu. Njihova je veza potrajala tri godine, sve do početka 2018., a zabilježeno je i kako ga je Bastas vodila u svoju "ogromnu" rezidenciju opremljenu "teretanom, velikim biljarom, barom" i "fontanama". Izjavio je da su se "opijali crnim vinom" te da mu je pokazala "garažu ispunjenu cipelama", kojih je prema njegovoj procjeni bilo oko 300 pari

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!