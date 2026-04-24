HGSS PRONAŠAO TIJELO

Kraj potrage koja je dignula Zagreb na noge: Obitelj potvrdila najtužnije vijesti

Krešimir Babić
Foto: Obitelj Babić
VL
Autor
Mateja Papić
24.04.2026.
u 17:12

Krešimir Babić nestao je u četvrtak ujutro. Obitelj je tada navela da boluje od demencije te da je posljednji put viđen na području Španskog. Nažalost, sada je potražen mrtav.

Potraga za 82-godišnjim Krešimirom Babićem, koji je nestao na području zagrebačkog naselja Špansko, završila je tragično. Kako je priopćila njegova obitelj, muškarac je pronađen bez znakova života, a pronašli su ga pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja.

Obitelj je putem medija zahvalila svima koji su sudjelovali u potrazi i pomogli nakon objave apela za nestalim članom obitelji. "Želimo iskreno zahvaliti medijima na pomoći, svima koji su prenijeli vijest, javljali se i osobno pitali kako pomoći. Zahvaljujući velikom odjeku apela u medijima i snažnoj podršci kvartovskih Facebook grupa, velik broj građana se aktivirao i dojavljivao informacije koje su bile ključne u potrazi", poručili su iz obitelji Babić. Posebnu zahvalu uputili su Policijskoj postaji Črnomerec, ZET-u te Daliboru i cijelom timu HGSS-a, istaknuvši njihov profesionalizam i predanost.

Da podsjetimo, Krešimir Babić nestao je u četvrtak ujutro. Obitelj je tada navela da boluje od demencije te da je posljednji put viđen na području Španskog. U trenutku nestanka na sebi je imao crnu Adidas trenirku s bijelim crtama na rukavima, zeleno-sive hlače i tamnoplave cipele, a sa sobom je nosio torbicu. U emotivnoj poruci obitelj je zamolila medije da prenesu vijest o završetku potrage kako bi svi koji su sudjelovali bili pravodobno informirani. "U ovom trenutku ohrabrenje i utjeha dolazi nam od svih vas i snage koju je zajednica pokazala", poručili su.

